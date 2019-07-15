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Güney Kore'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:25
Güney Kore'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

ANKARA (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinde anma töreni düzenlendi.

Büyükelçilikte gerçekleştirilen törene, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, ülkedeki Türklerin yanı sıra Koreli vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dualar edildi. Programda, katılımcılara darbe girişimine ilişkin bilgiler verildi.

Büyükelçi Ersin Erçin, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’un milli iradenin değerini gösterdiğini ifade ederek, 15 Temmuz'un Türk milletinin hiçbir hal ve şart altında milli iradeyi hainlere teslim etmeyeceğinin destansı bir teyidi niteliğini taşıdığını söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin Türkiye’nin Cumhuriyet tarihinde maruz kaldığı en kanlı terör saldırısı niteliğini taşıdığını belirten Erçin, bu mücadelede 250’nin üzerinde şehit ve 2000’den fazla yaralı olmasına rağmen bir ihanet ağı ören FETÖ’nün saldırılarına göğüs gerildiğini kaydetti.

Şehitlerin hayatları pahasına sergiledikleri cesur duruş sayesinde FETÖ’nün dış mihrakların desteğiyle Türkiye üzerindeki karanlık oyunlarını hayata geçirmesinin önlendiğini dile getiren Erçin, "Ülkemizin bekası için hayati öneme sahip kurumlarımız ve demokrasimiz korundu." dedi.

16 Temmuz 2016 sabahından itibaren bir yandan bu hain girişimin yaraları sarılırken diğer yandan devletin tüm organlarından FETÖ’nün terörist unsurlarını arındırmak için yoğun bir faaliyet içine girildiğine dikkati çeken Erçin, "Devletin tüm kurumlarına, üniversitelere ve özel sektöre sızmış olan bu teröristler tespit edilerek tehdit unsurlarının ortadan kaldırılması için büyük bir gayret gösterilmiş, gelecekte böyle bir darbe girişiminin önlenmesi için ulusal düzeyde aşamalı olarak birçok önlem alınmıştır.’’ ifadelerini kullandı.

Güney Kore’de FETÖ yapılanmalarına karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam ettiklerini aktaran Erçin, örgütün sınırlı çerçevede bile olsa ülke içindeki kültürel, ticari ve eğitsel faaliyetlerini sürdüğünü, bu gayrimeşru kurumlara karşı Güney Kore makamlarıyla görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.


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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:25
  1. 15 Temmuz
  2. Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği

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