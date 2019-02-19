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Güney Kore ve Japonya arasında ada gerginliği

Japonya, Güney Koreli bir araştırma gemisinin Japonya Denizi’nde bulunan Takeshima Adaları yakınındaki Japon karasularına girişini protesto etti.

19 Şubat 2019 Salı 13:38
Güney Kore ve Japonya arasında ada gerginliği

Japonya, Güney Koreli bir araştırma gemisinin Japonya Denizi’nde bulunan Takeshima Adaları yakınındaki Japon karasularına girişini protesto etti.


Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, bugün düzenlenen bir konferansta Güney Koreli bir araştırma gemisinin geçiğimiz Cuma ve Pazartesi arasındaki zaman diliminde iki kez Japon karasularını ihlal ettiğini söyledi. Geminin Japonya Denizi’ndeki Takeshima Adaları yakınındaki Japon karasularına girdiğini belirten Suga, hükümetin olayı protesto ettiğini açıkladı. Japonya Sahil Güvenlik ekiplerinin uyarı alması ve bölgeyi devriye olarak denetlemesiyle belirlenen ihlal hakkında Japon hükümetinin Güney Kore’den diplomatik kanallar yoluyla bir açıklama beklediğini vurgulayan Suga, gemi araştırma yapıyorsa, bu faaliyetin Japonya’nın izni olmadan gerçekleştirildiğini ve buna izin verilemeyeceğini sözlerine ekledi.



Bu ilk değil


Japonya, geçtiğimiz Kasım ayında Güney Koreli bir araştırma gemisinin Takeshima yakınlarındaki karasularını iki kez ihlal ettiğini açıklamış, Güney Kore’yi diplomatik yollardan protesto etmişti.


Güney Kore kontrolünde bulunan ve Dokdo Adaları olarak adlandırdığı adalar üzerinde hak iddia eden Japonya, adaların Japonya topraklarının doğal bir parçası olduğunu savunuyor. Japonya, Güney Kore’yi, adaları işgal etmekle itham ediyor.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:38
  1. doğa

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