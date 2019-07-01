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Güney Kore, Trump-Kim görüşmesinin sonuçlarıyla ilgili bilgilendirildi

01 Temmuz 2019 Pazartesi 19:47
Güney Kore, Trump-Kim görüşmesinin sonuçlarıyla ilgili bilgilendirildi

ANKARA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında, Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de dün düzenlenen görüşmenin sonuçlarıyla ilgili ABD'nin Güney Kore'ye ayrıntılı bilgi verdiği bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığından bir yetkili, ABD'nin, Güney Kore’yi, Trump ile Kim arasında hafta sonu yapılan görüşmenin sonucuna ilişkin "önemli" konular hakkında detaylı olarak bilgilendirdiğini belirtti.

Birebir görüşme sonrası Trump'ın, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile arabasına doğru yürüdüğünü ifade eden yetkili, Trump'ın, Moon'a görüşmeye ilişkin bilgi verdiğine dikkati çekerek, "iki lider arasındaki konuşmada önemli içeriklere yer verildiğini" kaydetti.

Yetkili, "Dün öğleden sonra da ABD tarafından detaylı bir brifing aldık." ifadesini kullandı.

ABD ve Kuzey Kore lideri arasındaki görüşmeye ilişkin Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha'nın bilgilendirildiğini kaydeden yetkili, bilgilendirmeyi yapanın kim olduğuna, nasıl iletişim kurduklarına ve bu bilgilendirmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

- Trump ile Kim silahsızlandırılmış bölgede görüşmüştü

Trump, Kim ile "silahsızlandırılmış bölge"de Freedom House'da dün 50 dakika süren görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenlemişti.

Nükleer müzakere sürecinin devam edeceğini belirten Trump, "Kapsamlı bir anlaşma yapmayı dört gözle bekliyoruz. Bu harika, tarihi bir gündü." demişti.

Trump, Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımlara dair soru üzerine "Yaptırımlar kalacak ama müzakereler sürecinde bir noktada bazı şeyler olabilir." ifadesini kullanmıştı.

Barack Obama döneminde ABD yönetiminin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için hiçbir şey yapmadığını savunan Trump, 2,5 yıllık başkanlığı döneminde barışı sağladıklarını dile getirmişti.

Kuzey Kore'nin mayıs ayında yaptığı füze denemeleriyle ilgili Trump, "Bunlar pratikte hemen her ülkenin test edeceği füzelerdi ve en önemlisi nükleer deneme yapılmadı." ifadesine yer vermişti.

Trump görüşmeleri sırasında ayrıca Kuzey Kore lideri Kim'i Beyaz Saray'a davet edebileceğini söylemişti.

Kim Jong-un da buna karşılık olarak Trump'ı Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a davet etmekten onur duyacağını belirtmişti.

Diğer yandan Kim, Trump'ın iki ülke arasındaki bağları daha da geliştirmek için bu kısa ziyareti yaptığını belirterek, Trump'ın sınır çizgisini geçmesini, "hoş olmayan geçmişi sona erdirecek cesur ve kararlı bir eylem" olarak nitelendirmişti.

Trump, Koreler arası sınırın Kuzey Kore tarafına geçerek bu ülke topraklarına adım atan ilk ABD başkanı olmuştu.

- Trump-Kim zirvesinden sonuç çıkmamıştı

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 19:47
  1. ABD
  2. Güney KORE
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