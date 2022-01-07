Güney Kore, Pfizer'in koronavirüs ilacını satın aldı

Yonhap haber ajansına göre Kim, başkent Seul’de düzenlenen toplantıda, Kovid-19’a karşı geliştirilen "Paxlovid" adlı hapların ülkeye ulaştırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kim, ABD'li Pfizer şirketince geliştirilen Kovid-19 haplarının gelecek hafta Güney Kore’ye gönderileceğini belirterek "Hapların tıp alanında hızla kullanılabilmelerini sağlayacağız." dedi.

Güney Kore, ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile "Paxlovid" hapı için ön alım sözleşmesi imzaladı.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KDCA) verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 717 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 657 bin 508'e çıktı.

Son 24 saatte 45 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam ölü sayısı 5 bin 932'ye yükseldi.

Semptomların görülmeye başladığı ilk 5 günde alınması gerekecek

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), bu ilaç için 22 Aralık 2021'de acil kullanım onayı verildiğini açıklamıştı.

İlacın güvenli olduğu; hastaneye yatışları ve ölümleri azaltmada önemli bir araç olacağı ifade edilen açıklamada, "Paxlovid" adıyla reçeteyle satışa sunulacak ilacın 12 yaş üstü yüksek riskli hastaların tedavisinde kullanılacağı belirtilmişti.

Ağızdan alınan ilacın Kovid-19 teşhisi konulduktan hemen sonra ve semptomların görülmeye başladığı ilk 5 günde alınması gerekecek.

EMA tavsiye etti

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansından (EMA) 16 Aralık 2021'de yapılan açıklamada, Paxlovid'in AB'de kullanımının henüz resmen onaylanmadığı ancak yetişkinlerin Kovid-19 tedavisinde kullanılabileceği kaydedilmişti.