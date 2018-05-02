Güney Kore liderinden İstiklal Marşı sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore lideri Moon Jae-in tarafından resmi törenle karşılandı. Moon'un, İstiklal Marşı okunduğu sırada asker selamı vermesi dikkatlerden kaçmadı.02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ile Moon tören kıtasını selamladıktan sonra, eşleriyle beraber tören alanındaki yerlerini almalarının ardından Türkiye ve Güney Kore milli marşları çalındı.
Moon'un, İstiklal Marşı okunduğu sırada asker selamı verdiği dikkati çekti.
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