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Güney Kore lideri Pyongyang'a gidiyor...

Yarın gerçekleşecek tarihi zirvede, Kuzey Kore lideri Kim konuğunu başkentte ağırlayacak.

17 Eylül 2018 Pazartesi 11:10
Güney Kore lideri Pyongyang'a gidiyor...

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, yarın Kuzey Kore'ye iade-i ziyarette bulunuyor. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek tarihi randevunun adresi, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yarın sabah uçakla Pyongyang'a gelecek konuğu Moon'la el sıkışacak. Üç günlük ziyarette liderler en az iki kez görüşecek.

Liderlerin masasındaki bir numaralı gündem maddesi, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması olacak.

Güney Kore'dan yapılan resmi açıklamada, "Kısa süre öncesine kadar nükleer silahların yok edilmesi, Kuzey Kore ve ABD arasındaki müzakerelerin gündem maddesi olmuştu. Artık nükleer silahların ortadan kaldırılması, Koreler arası zirvenin temel konusu" denildi.

Masadaki diğer başlıklar ise askeri gerginlikleri azaltmak, savaş tehdidini sona erdirmek ve ikili ilişkileri geliştirmek.

Zirve öncesi Güney Kore'den onlarca bürokrat, gazeteci ve teknik ekip otobüslerle Kuzey'e geçti. 93 kişilik grubu, 19 otobüs taşıdı.

26 Mayıs'taki ilk randevuda, Kim sınırı geçip Güney Kore lideri Moon'la Panmunjom'da bir araya gelmişti. Liderler, 26 Mayıs'ta buluşmuştu.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 11:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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