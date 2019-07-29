0553 313 94 23

Güney Kore Kuzey'in teknesini geri gönderdi

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:12
Güney Kore Kuzey'in teknesini geri gönderdi

ANKARA (AA) - Güney Kore, yanlışlıkla Güney'e geçen Kuzey Kore'ye ait bir tekne ve mürettebatını geri gönderdi.

Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, iki Kore arasındaki deniz sınırından Güney'e geçen Kuzey Kore'ye ait balıkçı teknesindeki 3 kişilik mürettebatın Kuzey'e geri gönderildiği bildirildi.

Kuzey Koreli denizciler, navigasyondaki bir hata nedeniyle, yanlışlıkla Güney Kore tarafına geçtiklerini ve geri dönmek istediklerini söyledi. Bunun üzerine Güney Koreli yetkililer, denizcilerin Kuzey'e geri gönderilmesine karar verdi.

Kuzey Kore'ye ait bir balıkçı teknesinin cumartesi akşamı iki Kore arasındaki deniz sınırını geçmesi üzerine Güney Kore'ye ait bir gemi olay yerine gitmişti. Teknedeki 3 denizci sorgulanmak üzere Güney Kore'nin Yangyang Limanı'na getirilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:12
  1. Güney KORE
  2. Kuzey Kore
  3. tekne

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KKTC'den Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e çok sert cevap!
    1. KKTC'den Yunanistan Başbakanı..
    2. "Cumhurbaşkanımızdan aldığım ödül 40..
    3. Türkiye'yi heyecanlandıran yerli motor..
    4. Kaldırımda yürüyen kadının üstüne cam..
    5. Altının kilogramı 257 bin 100 liraya..
    6. Yunanistan’ın çiçeği burnunda..
    7. Fındık üreticilerine “Mahsulü erken..
    8. AB mahkemesinden nükleer santral kararı
    9. Umurlu’da hayvan satış alanı açılacak
    10. Samsun'da "torbacı" operasyonu: 4..
    11. Üzüm işçilerinin beklediği fiyatlar..
    12. Günlerdir boynunda kavanoz parçası ile..
    13. AK Parti Şanlıurfa’da toplanıyor
    14. Şanlıurfa'daki silahlı kavga
    15. “Türkiye reformlarla dünyada ilk 10..
    16. Üzerine cam kaplama parçası düşen..
    17. Eğitimci Gülsar’ın ‘Nar Tanesi..
    18. Sakarya’da afetlere karşı Stratejik plan
    19. Başkan Kılınç’tan Besni-Gölbaşı..
    20. BAE'li akademisyenin "Yemen'i bölme"..
    21. Terör örgütü YPG’ye eleman temin eden..
    22. Sungurlu’da Termometreler 45 dereceyi..
    23. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi..
    24. Elazığ’da uygulamalı girişimcilik..
    25. Konya Büyükşehir’den üzüm üreticisine..
    26. Lösemiyi 2 kere yenen Umutcan,..
    27. Köy meydanındaki cinayetin zanlısı..
    28. Güney Marmara'da depreme hazırlık için..
    29. Galatasaray'dan Koç'a boykot kararı!
    30. TOKİ başvurusu nasıl yapılır? TOKİ’ye..
    Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
    Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’