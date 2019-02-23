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Güney Kore, Kütahyalı Kore gazilerini unutmadı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanlığı ile Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşeliği tarafından düzenlenen program kapsamında, Güney Kore’nin Ankara Büyükelçiliği Hava Ataşesi Yarbay Kyuill Lee Kütahya’da Kore gazileriyle bir araya geldi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 12:00
Güney Kore, Kütahyalı Kore gazilerini unutmadı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanlığı ile Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşeliği tarafından düzenlenen program kapsamında, Güney Kore’nin Ankara Büyükelçiliği Hava Ataşesi Yarbay Kyuill Lee Kütahya’da Kore gazileriyle bir araya geldi.


Hava Er Eğitim Tugay Lojmanları Dağ Gazinosundaki programa Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz ile eşi Nuray Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile eşi Aysel Saraçoğlu, Güney Kore’nin Ankara Büyükelçiliği Hava Ataşesi Yarbay Kyuill Lee, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Muharip Gazileri Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul, bazı daire müdürleri, Kore gazileri ile yakınları katıldı.


Program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ile Güney Kore Milli Marşlarının okunmasıyla başladı.


Güney Kore Cumhuriyeti’nin Türk milletine ve Kore gazilerine olan vefa duygusunu unutmadığını bunu her fırsatta gösterdiğini belirten Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, “Belki kültürler farklı, tarihimiz farklı ama Kore Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında, halklar arasında çok büyük bir benzerlikler var. Kore’de bulunduğum dönem Türk’üm dediğimde müthiş bir misafirperverlik gördüm. Kore Cumhuriyeti çok vefalı bir ülke. Hala birçok Kore gazimize burs vermekte ve her yıl Kore gazilerimizi Kore cumhuriyetinde misafir etmekteler” dedi.


Kütahyalı Kore gazileriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Güney Kore’nin Ankara Büyükelçiliği Hava Ataşesi Yarbay Kyuill Lee, “Kore halkı adına refaha, barışa kavuşturan fedakarlıklarınız için en derin şükran ve saygılarımı sunarım. İki ülke arasındaki askeri, siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarındaki ilişkilerin güçlenerek devam edeceğine inancım sonsuzdur. Siz kahraman Kore gazileri ve ailelerine en derin şükran ve saygılarımı sunar, şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerim. Kore halkı, Kore gazilerini hiçbir zaman unutmayacaktır” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Hava Ataşesi Yarbay Kyuill Lee tarafından Kore gazisi torunlarına Güney Kore Cumhuriyeti Devleti tarafından sağlanacak olan eğitim bursu belgesi verildi.


Program, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz’ün Güney Kore’nin Ankara Büyükelçiliği Hava Ataşesi Yarbay Kyuill Lee’ye tugay madalyonu takdim etmesiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 12:00
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