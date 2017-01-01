Güney Kore ile dev işbirliği

Türk inşaat sektörünün önde gelen firmalarını temsil eden Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ile Güney Kore Müteahhitler Birliği (CAK) işbirliği mutabakat zaptına imza atıyor.

TMB ve CAK üyesi firmaların gerek Türkiye, gerek üçüncü ülkelerde ortaklığını sağlayacak olan söz konusu mutabakat zaptı, iki ülke müteahhitlik firmalarının finansal ve teknolojik kapasitelerini birleştirmeleri ve pazar paylarını artırmalarına kapı açacak. İşbirliği, Cuma günü TMB Başkanı Mithat Yenigün ve CAK Başkanı Joo Hyun Yoo’nun atacağı imzanın ardından hayata geçirilecek.