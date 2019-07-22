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Güney Kore gemisine korsan saldırısı

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:23
Güney Kore gemisine korsan saldırısı

ANKARA (AA) - Güney Kore'ye ait bir gemi Singapur Boğazı yakınlarında korsanların saldırısına uğradı.

Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Deniz ve Balıkçılık Bakanlığı yaptığı açıklamada korsanların bir tekneyle yanaştıkları, "CK Bluebell" isimli Güney Kore bandıralı gemiye bindikten sonra mürettebata ait para, giysi ve cep telefonlarını aldıkları belirtildi.

Brezilya'dan Güney Kore'nin Incheon Limanı'na gitmekte olan gemideki 22 mürettebattan ikisinin soygun sırasında hafif yaralandığı kaydedildi.

Korsanların birinde tüfek diğerlerinde bıçak bulunduğu ifade edildi.

Saldırının ardından 68 bin ton mısır taşıyan geminin yoluna devam ettiği belirtildi.



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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:23
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