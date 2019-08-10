0553 313 94 23

Güney Kore duyurdu! Kim Jong'dan yeni füze denemesi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi üzerinde iki füze denemesi yaptığını duyurdu.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:54
Güney Kore duyurdu! Kim Jong'dan yeni füze denemesi

Yonhap haber ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin sahil kenti Hamhung'dan Japon Denizi'ne iki füze ateşlendiğini duyurdu.

Habere göre Güney Kore Genelkurmayı, "Askeri istihbarat durumu takip ederken Kore Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, teyakkuz halini sürdürüyor" açıklamasını yaptı.

Katı yakıtlı roket motoru üretim sahasına ev sahipliği yapan Hamhung kenti, önceki birkaç füze denemesinin gerçekleşitirildiği bölgenin yaklaşık 30 mil kuzeyinde yer alıyor.

Güney Kore Genelkurmayı, geçen ayın sonunda Kuzey Kore'nin 'tanımlanamayan birden fazla füze' ateşlediğini bildirerek, füzelerin Kuzey Kore'nin doğusundaki Güney Hamgyong bölgesinden ateşlendiğini açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) bir yetkili ise geçen hafta, Güney Kore ile düzenlenecek ortak tatbikatlara ilişkin, "Haberdar olduğumuz ya da tasarladığımız planlarda herhangi bir düzenleme veya değişiklik yok" demişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:54
  1. kuzey kore
  2. güney kore

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İş yeri kurşunlayan ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı
    1. İş yeri kurşunlayan ve uyuşturucu..
    2. Sahil Güvenlikten havadan ve denizden..
    3. Belde halkından bayram temizliği
    4. Sağlık Bakanlığından "kurban kesim"..
    5. Bahattin Yetkin İSBAK Genel müdürlüğü..
    6. Bayram öncesi paralarını alamadıkları..
    7. Parlak’dan anlamlı bayram mesajı
    8. Otomobilin motor bölümüne giren kedi..
    9. Çocuklarınızın sigara ve zararlı..
    10. Sakarya TEM otoyolunda zincirleme..
    11. Kurban Bayramı’nda ZES’le kesintisiz..
    12. Güney Kore duyurdu! Kim Jong'dan yeni..
    13. Bolu’da, TEM Otoyolu’nda bayram..
    14. Fenerbahçe, Zajc'a kulüp arıyor
    15. Sason’da ipek böceği yetiştiriciliği..
    16. fizy’den bayram yolculukları için..
    17. Diagne giderse Paul Onuachu gelecek!
    18. Burhaniye’de denizde arızalanan..
    19. Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu
    20. ADEM Beytüşşebap’ta kadınlar için..
    21. Kozan’da mısır hasat sezonu başladı
    22. Kayatürk’ün Kurban bayramı mesajı
    23. Güney Kore gece sessiz sedasız iki..
    24. Taşdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
    25. Din Şurası yönetmeliği Resmi Gazete'de
    26. Mamak’ta yaz akşamları bir başka oluyor
    27. Kayserispor Pedro Henrique ile anlaştı
    28. 3 gün uykusuz aradığı pullukları okul..
    29. 160’dan fazla kelebek türüne ev..
    30. Balya işçilerinin bunaltıcı sıcakta..
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü