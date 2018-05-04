Güney Kore Devlet Başkanı’ndan Türkçe Erdoğan mesajı!
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ''Türkiye ve Kore birbirinden uzakta olsa da yakın duygular paylaşan 'Kardeş Ülke'lerdir. İki 'Kardeş Ülke'nin ebedi gelişimini umar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık dilerim'' ifadesini kullandı.04 Mayıs 2018 Cuma 15:43
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in sosyal paylaşım sitesi 'Twitter' üzerinden yaptığı açıklamada, ''Devlet ziyareti yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile güzel bir görüşme yaptım. Türkiye ve Kore birbirinden uzakta olsa da yakın duygular paylaşan 'Kardeş Ülke'lerdir. İki 'Kardeş Ülke'nin ebedi gelişimini umar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık dilerim.'' dedi.
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