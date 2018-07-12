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Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in Singapur'da

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, üç günlük resmi ziyarette bulunduğu Singapur'da Başbakan Loong ile bir araya geldi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 12:17
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in Singapur'da

Singapur Başbakanlık Sarayı'nda yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi, serbest ticaret ve bölgede barışın sağlanması konuları ele alındı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, çifte vergi anlaşması ile ilgili müzakereleri hızla sonuçlandırarak iki ülke arasındaki yaklaşık 20 milyar dolarlık ticaret hacmini artırmak için anlaştıklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un geçen ay Singapur'da yaptığı zirveye değinen Moon, "Tarihi zirve geçen ay bugün Singapur'da yapıldı. Singapur ile bölgede barış ve istikrar için ortak çabalarımızı güçlendirme konusunda anlaştık" dedi.

Moon, deniz güvenliği, siber güvenlik ve çevre alanında da iş birliğinin artırılacağını belirtti.

Başbakan Lee ise Singapur ve Güney Kore'nin paylaştığı birçok ortak nokta olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki güçlü ekonomik ve siyasi ilişkilerin daha da arttırılması, bölgedeki istikrar ve barışın sağlanması için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Moon, 15 yıl sonra Singapur'a resmi ziyarette bulunan ilk Güney Kore Devlet Başkanı oldu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 12:17
  1. Saray
  2. Singapur
  3. Güney Kore

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