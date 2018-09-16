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Güney Kıbrıs'tan skandal adım! İngiltere'den sonra bir ülke daha Kıbrıs'ta

Rum medyasında yer alan habere göre, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama ortakları arasına Fransa'yı dakatmak isteyen Kıbrıs Rum Kesimi, Fransa'nın isteği doğrultusunda Larnaka Limanı'nda Fransız deniz filosuna kalıcı olarak yer verecek.

16 Eylül 2018 Pazar 17:36
Güney Kıbrıs'tan skandal adım! İngiltere'den sonra bir ülke daha Kıbrıs'ta

Rum Politis gazetesinin, "Larnaka'ya Fransız donanma istasyonu" manşetiyle verdiği habere göre; Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi, özellikle savunma alanında ilişkilerin derinleştirilmesini istiyor. Bu yöndeki çalışmaların Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kasım ayında Ada'ya yapacağı ziyaret öncesinde tamamlanacağı belirtildi.

Habere göre Fransa, Rumlardan Larnaka Limanı'nda savaş gemilerinin bulunmasını istedi. Buna göre, Fransız deniz filosu Larnaka'da kalıcı olacak. Burada oluşturulacak özel tesisler sadece Fransa'ya hizmet edecek. Deniz filosu operasyonel düzeyde hazır halde bekleyecek.

OLASI GERİLİM İÇİN TEYAKKUZDA

Dışişleri Bakanı Jean-yves Le Drian'ın geçen hafta Rum Kesimi'ne yaptığı ziyarette, tesisler konusunda sürecin hızlandırılmasına karar verildiği, Suriye, İran ve Lübnan'ın Fransa için önem arz ettiği ifade edildi. Rum medyasına konuşan Drian, ülkesinin, Doğu Akdeniz’de olası gerilim konusunda teyakkuzda olduğunu söyledi.

ANKARA'YA MESAJ NİTELİĞİ TAŞIYOR İDDİASI

Politis'e göre, Fransa ile Rum yönetimi arasındaki yakınlaşma Ankara'ya da bir mesaj niteliği taşıyor. İsrail, Mısır ve Yunanistan ile doğalgaz adımları atan Rum yönetimi, bu gruba Fransa'yı da dahil etmek istiyor. Böylece, doğalgaz da tek taraflı atılacak adımlarda güçlü bir ittifak oluşturulmak isteniyor.

İNGİLTERE'NİN İKİ ÜSSÜ VAR

İngiltere'nin Kıbrıs Rum Kesimi'nde iki askeri üssü bulunuyor. Suriye ve Ortadoğu'daki hava harekatları buradan yapılıyor.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 17:36
  1. Ankara
  2. Rum Politis gazetesi
  3. Fransa
  4. Güney Kıbrıs Rum Kesimi
  5. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  6. Larnaka Limanı
  7. Fransız deniz filosu
  8. Dışişleri Bakanı Jean-yves Le Drian
  9. Doğu Akdeniz
  10. İsrail
  11. Mısır
  12. Yunanistan
  13. Ortadoğu

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