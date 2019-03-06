Güney Kıbrıs’ta domuz gribinden ölenlerin sayısı 16’ya yükseldi Güney Kıbrıs Rum kesiminde domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüden ölenlerin sayısı 16’ya yükseldi.

Güney Kıbrıs Rum kesiminde domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüden ölenlerin sayısı 16’ya yükseldi.

Güney Kıbrıs Rum kesiminde domuz gribi nedeniyle bilanço artıyor. Domuz gribinden hastanede tedavi gören 3 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Hayatını kaybedenlerin sayısının 16’ya yükseldiği Güney Kıbrıs’ta 43 ağır hastanın devlet hastanelerinde tedavi gördüğü öğrenildi.

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