Güney Kıbrıs’ta domuz gribinden ölenlerin sayısı 16’ya yükseldi
Güney Kıbrıs Rum kesiminde domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüden ölenlerin sayısı 16’ya yükseldi.06 Mart 2019 Çarşamba 17:32
Güney Kıbrıs Rum kesiminde domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüden ölenlerin sayısı 16’ya yükseldi.
Güney Kıbrıs Rum kesiminde domuz gribi nedeniyle bilanço artıyor. Domuz gribinden hastanede tedavi gören 3 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Hayatını kaybedenlerin sayısının 16’ya yükseldiği Güney Kıbrıs’ta 43 ağır hastanın devlet hastanelerinde tedavi gördüğü öğrenildi.
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