Güney Kıbrıs’ta domuz gribinden ölenlerin sayısı 13’e yükseldi Güney Kıbrıs’ta domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüdenölenlerin sayısı 13’e yükseldi.

Güney Kıbrıs’ta domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüdenölenlerin sayısı 13’e yükseldi.



Güney Kıbrıs’ta halk arasında domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeni ile yoğun bakımda tedavi gören 67 yaşındaki bir kadının bugün hayatını kaybettiği belirtildi. Güney Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı, 1 Aralık 2018’den bu yana 47 ciddi vaka kaydedildiğini, devlet hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinde şu anda 11 ciddi vakanın bulunduğu, bunlardan 13’ünün öldüğünü, geriye kalanların ise taburcu edildiğini duyurdu.

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