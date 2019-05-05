0553 313 94 23

Güney Kıbrıs'ta bir ceset daha bulundu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde, Rum Milli Muhafız Ordusu'nda teğmen, seri cinayet zanlısı Nikos Metaksas'ın öldürdüğü 7 kişiden birinin daha cesedine ulaşıldı

05 Mayıs 2019 Pazar 23:34
Güney Kıbrıs'ta bir ceset daha bulundu

LEFKOŞA (AA) - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), Rum Milli Muhafız Ordusu'nda (RMMO) teğmen rütbesiyle görev yapan, seri cinayet zanlısı Nikos Metaksas'ın öldürdüğü 7 kişiden birinin daha cesedine ulaşıldı.

Rum polis yetkilileri, Güney Kıbrıs'ta Mitsero bölgesindeki Kırmızı Göl'de yapılan aramalarda, bavul içerisinde bir cesede rastlandığını ve Metaksas'ın öldürdüğünü itiraf ettiği 7 kişiden 5'nin cesedinin bulunduğunu açıkladı.

Yapılan ilk incelemede, çürümüş halde bulunan cesedin, daha önce aynı yerde cesedi bulunan Rumen Livia Bunea'nın 8 yaşındaki kızı Elena'ya ait olduğu tahmin ediliyor.

Metaksas'ın öldürdüğü diğer kadınların arama çalışmaları devam ediyor.

- Hedefinde göçmen işçi kadınlar var

"Orestis" lakaplı seri katil zanlısı Metaksas, 14 Nisan'da Mary Rose Tiburcio (39) adlı Filipinler vatandaşı kadının cesedinin, Lefkoşa'nın 32 kilometre batısındaki bir maden göletinde bulunmasının ardından başlatılan cinayet soruşturmasında gözaltına alınmıştı.

Sorgulanan zanlı, Tiburcio dahil 7 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti. Kurbanlar arasında Tiburcio'nun 6 yaşındaki kızı Sierra, Filipinler vatandaşları Arian Palanas Lozano (28) ve Maricar Valdez Arquila (30), Rumen Livia Bunea (36) ile 8 yaşındaki kızı Elena ve Nepal vatandaşı Kata Anou da yer alıyor.

Kurbanların tamamının, Kıbrıs Rum kesimine çalışmaya gelen göçmen işçi kadınlar olması dikkati çekiyor.

Kurbanlardan Tiburcio ve Lozano'nun cesetleri aynı maden göletinde, Anou olduğu sanılan bir kurbanın cesedi ise katilin görev yaptığı askeri birliğin arazisindeki atış alanının yakınındaki bir kuyuda bulunmuştu. Son olarak Asyalı olduğu tahmin edilen dördüncü kadının cesedine ise Kırmızı Göl'de rastlanmıştı.

Rum yönetimi, adada ilk kez karşılaşılan seri katil cinayetlerinin aydınlanması için İngiliz uzmanlardan yardım istemişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 23:34
  1. GKRY
  2. kadın cesedi
  3. Kırmızı Göl

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya’da inerken alev alan uçakta ölü sayısı 41’e çıktı
    1. Rusya’da inerken alev alan uçakta ölü..
    2. Dışişleri Bakanlığı’ndan Kuzey..
    3. Gazze'de gazeteciler "İsrail'in AA..
    4. ﻿On bir ayın sultanı bereketi ile geldi
    5. Ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu bir..
    6. Mali'de bir gazeteci kayboldu
    7. Ankara'da ilk sahur ve iftar ne zaman?..
    8. İsrail'in AA ofisinin de bulunduğu..
    9. Sivas’ta 5 asırlık Ramazan geleneği
    10. Yemen’de silah sesleri altında ilk..
    11. İzmir'de ilk sahur ve iftar ne zaman?..
    12. Şehir magandaları yangını söndürmeye..
    13. GÜNDEM ÖZETİ / 6 Mayıs 2019
    14. Zonguldak’ta polisten uyuşturucu..
    15. Kontrolden çıkan otomobil park..
    16. 15 Drogon bot sporcusu Kdz. Ereğli’de..
    17. Verem Savaş Derneği Ramazan öncesi..
    18. Kdz. Ereğli MÜSİAD Başkan Çınar ve..
    19. Rusya'nın başkenti Moskova'da..
    20. HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Batı..
    21. Yolun karşısına geçerken otomobilin..
    22. İtfaiye eri kurtardığı bebeği..
    23. İhvan'dan BMGK'ya "Gazze saldırılarını..
    24. Müslümanların gözünün içine baka baka..
    25. HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN -..
    26. Kerkük'te ilk teravih namazı kılındı
    27. "YSK'nin verdiği karar, beğenelim,..
    28. 18 Arap ülkesinde yarın ramazan
    29. Güney Kıbrıs'ta bir ceset daha bulundu
    30. Rusya’daki uçak yangınında ölü sayısı..
    Küstah Mısır'dan "Türkiye'yi durdurun" çağrısı!
    Küstah Mısır'dan "Türkiye'yi durdurun" çağrısı!
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz
    Melih Gökçek ateş püskürdü: Bu resmen savaş ilanıdır
    Melih Gökçek ateş püskürdü: Bu resmen savaş ilanıdır
    AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!
    AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!
    Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe ligi 6. veya 7. sırada bitirirse...
    Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe ligi 6. veya 7. sırada bitirirse...

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    ABD Venezuela'ya askeri harekatı açıkladı! TV'de skandal ifadeler
    ABD Venezuela'ya askeri harekatı açıkladı! TV'de skandal ifadeler
    Bayern Münih dolu dizgin!
    Bayern Münih dolu dizgin!