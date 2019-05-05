Güney Kıbrıs'ta bir ceset daha bulundu

LEFKOŞA (AA) - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), Rum Milli Muhafız Ordusu'nda (RMMO) teğmen rütbesiyle görev yapan, seri cinayet zanlısı Nikos Metaksas'ın öldürdüğü 7 kişiden birinin daha cesedine ulaşıldı.

Rum polis yetkilileri, Güney Kıbrıs'ta Mitsero bölgesindeki Kırmızı Göl'de yapılan aramalarda, bavul içerisinde bir cesede rastlandığını ve Metaksas'ın öldürdüğünü itiraf ettiği 7 kişiden 5'nin cesedinin bulunduğunu açıkladı.

Yapılan ilk incelemede, çürümüş halde bulunan cesedin, daha önce aynı yerde cesedi bulunan Rumen Livia Bunea'nın 8 yaşındaki kızı Elena'ya ait olduğu tahmin ediliyor.

Metaksas'ın öldürdüğü diğer kadınların arama çalışmaları devam ediyor.

- Hedefinde göçmen işçi kadınlar var



"Orestis" lakaplı seri katil zanlısı Metaksas, 14 Nisan'da Mary Rose Tiburcio (39) adlı Filipinler vatandaşı kadının cesedinin, Lefkoşa'nın 32 kilometre batısındaki bir maden göletinde bulunmasının ardından başlatılan cinayet soruşturmasında gözaltına alınmıştı.

Sorgulanan zanlı, Tiburcio dahil 7 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti. Kurbanlar arasında Tiburcio'nun 6 yaşındaki kızı Sierra, Filipinler vatandaşları Arian Palanas Lozano (28) ve Maricar Valdez Arquila (30), Rumen Livia Bunea (36) ile 8 yaşındaki kızı Elena ve Nepal vatandaşı Kata Anou da yer alıyor.

Kurbanların tamamının, Kıbrıs Rum kesimine çalışmaya gelen göçmen işçi kadınlar olması dikkati çekiyor.

Kurbanlardan Tiburcio ve Lozano'nun cesetleri aynı maden göletinde, Anou olduğu sanılan bir kurbanın cesedi ise katilin görev yaptığı askeri birliğin arazisindeki atış alanının yakınındaki bir kuyuda bulunmuştu. Son olarak Asyalı olduğu tahmin edilen dördüncü kadının cesedine ise Kırmızı Göl'de rastlanmıştı.

Rum yönetimi, adada ilk kez karşılaşılan seri katil cinayetlerinin aydınlanması için İngiliz uzmanlardan yardım istemişti.