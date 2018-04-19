Güney Kıbrıs'ı karıştıran tacizci papaza şok!

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ölü bulunan Elena Franci'yi (29) 4 yaşından itibaren 10 yıl boyunca taciz ettiği öne sürülen papaz Stilianos Savvas, görevinden azledildi.

SEN SİNOD İADE ETMİŞTİ

Rum Bağımlıları Tedavi ve Rehabilitasyon (KENTHEA) Merkezi'nde tedavi gören Elena Franci, geçen ay evinde ölü bulundu. Elena Franci'nin 1993 yılında 4 yaşındayken ailesi tarafından bakımına verilen papaz Stilianos Savvas'ın 10 yıl boyunca tacizine uğradığı, bu nedenle tedavi gördüğü belirlendi.

Stilianos Savvas'ın 2011 yılında gündeme gelen taciz olayıyla ilgili 2 yıl hapse çarptırıldığı, cezasının ardından da Kilise'de en üst kurul olarak bilinen Sen Sinod Meclisi tarafından göreve iade edildiği ortaya çıktı.

GÖREVDEN ALINDI

Rum medyası haberi, 'Elena'nın ölümü, kutsal savaş' başlığıyla manşetlerine taşıdı. Toplumda tepki çeken olayla ilgili Rum Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Savvas'ın cinsal istismar olayını gündemine alan Sen Sinod Meclisi, Başpiskopos II. Hrisostomos'un başkanlığında toplandı. Toplantıda, papaz Stilianos Savvas, görevinden azledilmesine karar verildi.

Rum medyasına göre, Sen Sinod Meclisi, toplumun yoğun baskı ve tepkisi üzerine bir karar almak zorunda kaldı. Savvas'ın, görevinden azledilmesine karar verilirken, ölen kızla ilgili de üzüntüler dile getirildi.