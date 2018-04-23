Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Güney Kıbrıs'a yerleşen Rusların siyasi partileri de var

İngiliz Times gazetesi, son dönemde Güney Kıbrıs'taki yatırımlarını artıran Rusların, adanın güneyinde parayla vatandaşlık alarak kendi siyasi partilerini kurduklarını yazdı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 18:31
Güney Kıbrıs'a yerleşen Rusların siyasi partileri de var

İngiliz Times gazetesinde bugün, esasında Times'ın Türkiye muhabiri olan Hannah Lucinda Smith'in Güney Kıbrıs'tan gönderdiği izlenim yazısı yer aldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin liman kentlerinden Limasol'un artık "Küçük Moskova"ya dönüştüğü yazan haberde, Kıbrıs'ta bulunan 40 bin Rusya veya eski Sovyet Cumhuriyetleri vatandaşlarından dörtte üçünün bu kentte yaşadığı belirtildi.

Bu nüfusun üzerine, her sene yaz aylarında, bu ülkelerden yaklaşık 800 bin kişi daha Kıbrıs'a tatile geliyor.

Kent ekonomisinin Ruslara bağlı olduğunu aktaran hediye mağazası sahibi Dinos Stavrou, Rusların 1992'den beri Kıbrıs'a geldiklerini, müşterilerinin yüzde 90'ının Rus olduğunu söylüyor.

AB üyesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 2013 yılından bu yana 2 milyon euro'dan fazla yatırım yapan ve mülk alanlara doğrudan vatandaşlık veriyor.

Üçte birden fazlası geçen yılda olmak üzere, bu şekilde vatandaş olanların sayısı en az 3336.

Hükümet bu kişilerin adlarını gizli tutuyor.

Güney Kıbrıs'ta 2013'teki mali krizde bankalar 4,5 milyar euro kaybetmişti.

Gazeteye konuşan uzmanlar kriz sonrası yapılan düzenlemelerle adanın yabancılar için neredeyse bir vergi cennetine dönüştüğünü söylüyor.

Gazetedeki habere göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı Ruslar adada bir parti de kurmuş. "Ben Vatandaş" adlı partinin genel başkanı iş adamı Alexey Voloboev.

 

Güney Kıbrıs'ta lokantaları olan Voloboev, Rusça yayın yapan "Russian Wave" adlı radyonun da sahibi.

"Ben Vatandaş" Partisi, önümüzdeki yıl yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde de yarışacak.

Partinin Rum genel başkan yardımcısı Yiorgos Kountouris, Kremlin'e bağlı olmadıklarını, amaçlarının Kıbrıs'ta yolsuzlukla mücadele olduğunu söylüyor.

"Etnik kökeni ne olursa olsun, her Kıbrıs vatandaşı partimize üye olabilir. Eski Sovyet Cumhuriyetlerinde doğan bazı Kıbrıslılar inisiyatif alarak bir siyasi parti kurdular. Hepsinin ortak ideali; Kıbrıs'ı modernleştirmek, onu daha Avrupalı, çok uluslu ve çok kültürlü bir devlete dönüştürmek."

Kaynak: TRT Haber

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 18:31
  1. Türkiye
  2. Avrupa
  3. Rusya
  4. Kıbrıs
  5. Güney Kıbrıs
  6. Parlamento
  7. Times

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    1. Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV..
    2. İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını..
    3. İştah kontrolü neden önemlidir?
    4. CHP'li Ceyhun İrgil'den Abdullah Gül..
    5. Fenerbahçe'nin Antalya 11'i belli oldu
    6. Filistinliler için BM'den açıklama:..
    7. Birleşik Arap Emirlikleri askeri..
    8. İYİ Parti'den ortak aday açıklaması:..
    9. Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı kararı
    10. Çocuklar neden tırnak yer?
    11. Rusya Ermenistan'a müdahele edecek mi?
    12. Dikkat Bakanlık uyardı! Ölümcül..
    13. Çocuğunuz teknoloji bağımlısıysa...
    14. Güney Kıbrıs'a yerleşen Rusların..
    15. G7 toplantısında Rusya'ya karşı ortak..
    16. İşgalci İsrail Suriye'yi vurdu
    17. İran'dan Avrupalı liderlere 'nükleer..
    18. Klopp'un korkulu rüyası "Cengiz Ünder"
    19. Anayasa Komisyonu'nun uyum çalışması..
    20. Malatya'da ayağını çapa makinesine..
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak