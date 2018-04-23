Güney Kıbrıs'a yerleşen Rusların siyasi partileri de var

İngiliz Times gazetesinde bugün, esasında Times'ın Türkiye muhabiri olan Hannah Lucinda Smith'in Güney Kıbrıs'tan gönderdiği izlenim yazısı yer aldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin liman kentlerinden Limasol'un artık "Küçük Moskova"ya dönüştüğü yazan haberde, Kıbrıs'ta bulunan 40 bin Rusya veya eski Sovyet Cumhuriyetleri vatandaşlarından dörtte üçünün bu kentte yaşadığı belirtildi.

Bu nüfusun üzerine, her sene yaz aylarında, bu ülkelerden yaklaşık 800 bin kişi daha Kıbrıs'a tatile geliyor.

Kent ekonomisinin Ruslara bağlı olduğunu aktaran hediye mağazası sahibi Dinos Stavrou, Rusların 1992'den beri Kıbrıs'a geldiklerini, müşterilerinin yüzde 90'ının Rus olduğunu söylüyor.

AB üyesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 2013 yılından bu yana 2 milyon euro'dan fazla yatırım yapan ve mülk alanlara doğrudan vatandaşlık veriyor.

Üçte birden fazlası geçen yılda olmak üzere, bu şekilde vatandaş olanların sayısı en az 3336.

Hükümet bu kişilerin adlarını gizli tutuyor.

Güney Kıbrıs'ta 2013'teki mali krizde bankalar 4,5 milyar euro kaybetmişti.

Gazeteye konuşan uzmanlar kriz sonrası yapılan düzenlemelerle adanın yabancılar için neredeyse bir vergi cennetine dönüştüğünü söylüyor.

Gazetedeki habere göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı Ruslar adada bir parti de kurmuş. "Ben Vatandaş" adlı partinin genel başkanı iş adamı Alexey Voloboev.

Güney Kıbrıs'ta lokantaları olan Voloboev, Rusça yayın yapan "Russian Wave" adlı radyonun da sahibi.

"Ben Vatandaş" Partisi, önümüzdeki yıl yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde de yarışacak.

Partinin Rum genel başkan yardımcısı Yiorgos Kountouris, Kremlin'e bağlı olmadıklarını, amaçlarının Kıbrıs'ta yolsuzlukla mücadele olduğunu söylüyor.

"Etnik kökeni ne olursa olsun, her Kıbrıs vatandaşı partimize üye olabilir. Eski Sovyet Cumhuriyetlerinde doğan bazı Kıbrıslılar inisiyatif alarak bir siyasi parti kurdular. Hepsinin ortak ideali; Kıbrıs'ı modernleştirmek, onu daha Avrupalı, çok uluslu ve çok kültürlü bir devlete dönüştürmek."

Kaynak: TRT Haber