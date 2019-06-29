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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis kalçasını kırdı

Dengesini kaybederek düşen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, kalçasını kırdı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 16:25
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis kalçasını kırdı

Dengesini kaybederek düşen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, kalçasını kırdı.


Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, sabah saatlerinde Limasol kentinde bir alışveriş merkezinde dengesini kaybederek düşmesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Rum Sözcü Prodromos Prodromu konuya ilişkin açıklamasında, "Bu sabah Limasol’da kaza geçiren Anastasiadis’in sağ bacağında femur başı kırığı meydana geldi ve bugün ameliyat edilecek" bilgisini paylaştı.


KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Limasol’da geçirdiği kaza sonucu kalçası kırılarak hastaneye kaldırılan Rum Lider Nikos Anastasiadis’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Telefon görüşmesinde iki lider, Anastasiadis’in tedavisinin tamamlanmasından sonra ilk fırsatta bir araya gelme konusunda uzlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanlığı’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:


“Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Limasol’da geçirdiği kaza sonucu kalçası kırılarak hastaneye kaldırılan Rum Lider Nikos Anastasiadis’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Telefon görüşmesinde iki lider, Anastasiadis’in tedavisinin tamamlanmasından sonra ilk fırsatta bir araya gelme konusunda uzlaşmaya vardılar. İki lider söz konusu buluşmada özellikle yeni güven artırıcı önlemler konusunda da ilerleme sağlamayı kararlaştırdılar”

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 16:25
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