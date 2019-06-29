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Güney Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasiadis ameliyat oluyor

Sağ uyluk kemiği kırılan Anastasiadis'ın ameliyat olacağı açıklandı

29 Haziran 2019 Cumartesi 18:01
Güney Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasiadis ameliyat oluyor

ANKARA (AA) - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in kaza geçirdiği ve sağ uyluk kemiğinin kırıldığı bildirildi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın haberinde, nedeni belirtilmeyen bir kaza sonucu Anastasiadis'in sağ uyluk kemiğinin kırıldığı ve bugün ameliyata alınacağı ifade edildi.

GKRY Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou da yaptığı yazılı açıklamada, Limasol kentinde meydana gelen kazada sağ uyluk kemiğinde kırık oluşan 72 yaşındaki Anastasiadis'in hayati risk teşkil edecek bir sağlık probleminin olmadığını kaydetti.





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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 18:01
  1. ameliyat
  2. Nikos Anastasiadis

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