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Güney Kıbrıs Rum kesiminde KKTC'li ticari araca saldırı

Güney Kıbrıs Rum kesiminden KKTC'ye yolcu taşıyan ve Kıbrıslı Türklere ait ticari araca ırkçı saldırı gerçekleşti

07 Temmuz 2019 Pazar 18:54
Güney Kıbrıs Rum kesiminde KKTC'li ticari araca saldırı

LEFKOŞA (AA) - Güney Kıbrıs Rum kesimindeki havaalanından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yolcu taşıyan ve Kıbrıslı Türk vatandaşlarına ait ticari araç, ırkçı saldırıya uğradı.

KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs'taki havaalanlarından yolcu taşıyan Kıbrıslı Türklere ait ticari araçlara yönelik saldırılara bir yenisinin daha eklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu endişe verici olayı kınar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), benzer diğer olaylarda olduğu gibi bu olayı da örtbas etmeden saldırıya karışanları cezalandırmasını beklediğimizi kamuoyumuz nezdinde bir kez daha yineleriz." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın şirket yetkilisinden edindiği bilgiye göre, saldırı 5 Temmuz Cuma günü GKRY'de gerçekleşti.

Açıklamada, Larnaka Havaalanına gelen bir grup turisti, KKTC'de kalacakları otele taşımak üzere havaalanı park yerinde bekleyen ticari araca yapılan saldırıyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Ülkemizde kayıtlı bir nakliyat şirketine ait bir otobüste bulunan şöför ve turistlere saat 18.15'te ırkçı bir saldırıda bulunulmuştur. Bu nakliyatı yapabilmek için gerekli olan tüm belgelere sahip olan bahse konu şirkete ait otobüsün öncelikle arkasına park edilmek suretiyle hareket etmesi engellenmiş ve yolcuların alınmaya başlamasıyla birlikte sözlü ve fiziki bir saldırı gerçekleşmiştir. Bu esnada otobüse pet su şişesi atılmış ve dikiz aynaları eğilerek güvenli bir yolculuk yapabilmesi engellenmeye çalışılmıştır."

Olay yerinde bulunan güvenlik görevlilerinin olayı izlemekle yetindiği aktarılan açıklamada, otobüs şöförünün sağduyulu tutumu ve saldırganlara karşılık vermemesinin olayın tamamen kontrolden çıkmasını önlendiği ifade edildi.

Otobüs havaalanından ayrıldıktan sonra da saldırıların sona ermediğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"GKRY plakalı ticari araçlar otobüsün yanından çok yakın ve hızlı geçmek ve hatta önünü kesmek suretiyle tacize devam etmiş ve yolcuların can güvenliği riske atılmıştır. Bunun üzerine yolcuların can ve mal güvenliğinden endişe eden otobüs şoförü önceden belirlenen güzargahı değiştirerek en yakın sınır kapısından KKTC'ye geçmiştir. KKTC'de kayıtlı ticari araçların GKRY'de artan şekilde benzer saldırılara maruz kaldığı görülmektedir. Yaşananları en şiddetli bir şekilde protesto eder, Rum yetkilileri insan hayatını dahi tehlikeye atmaktan çekinmeyen bu tarz ırkçı saldırılara karşı en kısa zamanda gerekli önlemleri almaya bir kez daha davet ederiz."




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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 18:54
  1. Güney Kıbrıs Rum Kesimi
  2. KKTC
  3. Ticari araç

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