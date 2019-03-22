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"Güney Kariyer Fuarı"na yoğun ilgi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Antalya'da 8 üniversitenin iş birliğiyle düzenlenen fuarı ilk gün 6 bin 200 kişi ziyaret etti- Fuarın koordinatörü Prof. Dr. Burcu Demirer:"2 günde 15 bin kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Fuar sayesinde öğrencilerimizi, iş dünyasıyla buluşturuyoruz"

22 Mart 2019 Cuma 14:25
"Güney Kariyer Fuarı"na yoğun ilgi

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 8 üniversitenin iş birliğiyle düzenlenen Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF) yoğun ilgi görüyor.

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen GÜNKAF'da, bakanlıklardan kamu kurumlarına, turizm alanında faaliyet gösteren sektörlerden eğitim kurumlarına kadar çok sayıda kurum kuruluş stant açtı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 8 üniversitenin iş birliğiyle düzenlenen fuarı ilk gün 6 bin 200 kişi ziyaret etti. Bugün de yoğun katılım nedeniyle kongre merkezinin girişinde kuyruklar oluştu.

Fuar kapsamında iş ve staj başvuruları alınıyor, kariyer planlamasına yönelik eğitim, seminer ve konferanslar düzenleniyor.

Stant kuran kurumlardan İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından kurtarma botu ve arama kurtarma köpeği, öğrencilerin ilgisini çekti. Sahil Güvenlik Akademisinden 1 subay, 3 astsubay ve 6 uzman çavuş öğrencileri bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünün TÜBİTAK tarafından üretilen ve 100 promil alkollü gibi gösteren alkol simülasyon gözlüğü de ilgi gördü.

- "Fuarda iş, staj, eğitim ve eğlence var"

Akdeniz Üniversitesi Kariyer Merkezinin ve GÜNKAF'ın koordinatörü Prof. Dr. Burcu Demirer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarda 250 firmanın stant açtığını ifade etti.

Bunların sektörel dağılımlarının öğrencilerin fakülte veya bölümlerine göre düşünülüp tasarlandığını aktaran Demirer, "Turizm sektöründen tutun, tarım, sanayi, kamu kurumlarına kadar çok destek verdiler. Çok renkli stant alanları var. Beklediğimizin üzerinde bir katılım oldu. 2 günde 15 bin kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Fuar sayesinde öğrencilerimizi iş dünyasıyla buluşturuyoruz." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Burdur Mehmet Ersoy Üniversitesi öğrencisi Cansu Birgün de büyük bir fuar olduğunu belirterek, stantları gezerek başvurular yaptıklarını bildirdi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:25
  1. "Güney Kariyer Fuarı"
  2. Akdeniz Üniversitesi
  3. Burcu Demirer

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