0553 313 94 23

Güney Ege sahillerinde bayram yoğunluğu yaşandı

Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz’de, bayram yoğunluğu yaşandı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:23
Güney Ege sahillerinde bayram yoğunluğu yaşandı

Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz’de, bayram yoğunluğu yaşandı. Bayram tatilinde çok sayıda yerli turisti ağırlayan bölgede sahiller doldu.


Ramazan Bayramı dolayısıyla tatillerini Ege bölgesinde geçirmeyi tercih eden yerli turistlerin yoğunluk oluşturmasıyla Muğla genelinde hareketlilik yaşandı. Mavi bayraklı plajları, kültürel değerleri, tarihi yapısı ve doğal güzellikleri ile dünyanın önemli destinasyonlarından Muğla’da, bayram tatili süresince yerli turist yoğunluğu yaşandı. Tatilciler Fethiye, Marmaris, Datça, Bodrum‘un yanı sıra Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde turistik tesisleri, restoranları, kafeleri ve plajları doldurdu.


Ortaca’da, tarihi kaya mezarları manzarası eşliğinde Dalyan Kanalı’nda tekne turu yapma imkanı bulan tatilciler, İztuzu Plajı, ve çamur banyolarında vakit geçirdi. Sarıgerme’de SARÇED plajını tercih eden tatilciler, Aşı koyunda da denize girdi. Dalaman’da tatilciler, sarsala koyunun yanı sıra Kayacık Sahili’nde yoğunluk oluşturdu. Köyceğiz kordonunda yürüyüş yapan ve restoranlarda göl manzarası eşliğinde yemek yeme fırsatı bulan tatilciler Köyceğiz Gölü’nde tekne turuna çıktı. Sultaniye Kaplıcalarında çamur banyosu yapan, Ekincik plajında serinleyen tatilciler Kaunos Antik Kenti’nde tarihin izlerini sürdü. Sultaniye Kaplıcaları Bayram tatili süresince sezonun en hareketli günlerini yaşadı. Mineral değerleri açısından Dünya’nın nadir kaplıcaları arasında yer alan Köyceğiz Gölü’nün güneybatı kıyısında bulunan Sultaniye Kaplıcaları, şifalı sularının yanı sıra çamur banyosuyla da tatilciler tarafından tercih edildi.


Turizmci Ali Mürşit Yağmur, bayram tatilini değerlendirirken, uzun süredir durgunluk yaşanan turizm tesislerinin bayram tatili ile hareketlendiğini ifade etti.


Uzun süreli tatillerin sektöre ivme kazandırmak açısından çok önemli olduğuna değinen AYağmur, “Uzun süreli tatillerin sevindirici taraflarından biri halkımızın ülkedeki tarihi ve turistik bölgeleri tanıma fırsatı bulması, Dalyan hem doğası hem de tarihi ile ziyaretçilerimizin beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. Umarım sektör açısından bayram tatili ile yaşanan hareketlilik sezon süresince artarak devam eder.” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:23
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    100 yaşında ilk kez doğum gününü kutladı
    1. 100 yaşında ilk kez doğum gününü..
    2. Denetimli serbestlikten yararlanıp..
    3. ABD-Meksika arasında ek vergiler..
    4. G20’de Türkiye-Kanada iş birliği
    5. Pakistan’da yola döşenen bomba..
    6. Büyükşehir müzeleri, Bayramı’nda 32..
    7. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    8. 17 Ramazan Dünya Helal Günü coşkulu..
    9. OGM Ormanspor Süper Lig için kenetlendi
    10. Nakliyat aracına tıka basa insan..
    11. Bektaşağa Panayırı başladı
    12. Asgari ücrete temmuzda zam var mı?..
    13. İçişleri Bakanı Soylu, Tunceli'de..
    14. Çanakkale’de feribot iskelesinde uzun..
    15. Sudan’daki katliamı 3’lü çete planladı
    16. Lice ilçesinde yakalanan terörist..
    17. Amatör sporun görsel anlamda..
    18. “7. Helal Tayyib Fuarı’na katılım..
    19. 18 okulda 50 gösteriyle Bale Festivali
    20. Aydın’da trafik kazası; 1 ölü
    21. Uçak, gemi, tren, araba derken şimdi..
    22. Yeryüzünde en büyük çirkinlik helalde..
    23. Diyarbakır'da 1 PKK'lı terörist..
    24. İstanbul Havalimanlarının 5 aylık..
    25. Develi’de eve dadanan yılanlar..
    26. Tramvay’da felç geçiren adamı sokağa..
    27. EURO 2020 elemelerinde 3. haftanın..
    28. Bakanlıktan tren setlerinin..
    29. SOCAR’dan stratejik hamle
    30. Güney Ege sahillerinde bayram..
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim