0553 313 94 23

Güney Ege sahillerinde bayram yoğunluğu

Gözde turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Ula'da tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu

05 Haziran 2019 Çarşamba 17:05
Güney Ege sahillerinde bayram yoğunluğu

MUĞLA (AA) - Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde yoğunluk yaşanıyor.

Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü kentte tatilciler serinlemek için sahillere akın etti. Çok sayıda yabancı turist de plajları doldurdu.

Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi yakın illerden gelen turistlerle doldu. Halk plajında güneşin ve denizin keyfini çıkaran tatilciler serinlemek için sık sık denize girerken, kimileri de Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı.

Ormanlık alanlarda piknik yapmayı tercih edenler tatilciler de yoğunluk oluşturdu.

Bodrum ilçesinde de bayramın ikinci gününde sahiller doldu.

Tatil için Bodrum'u tercih edenler Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. İlçede sahil kesiminde hareketlilik yaşanırken, sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklarda ise sakinlik gözlendi.

Fethiye ilçesinin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'nda da vatandaşlar denize girmeyi ve kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Macera tutkunları Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nin 1200 metredeki pistinden yamaç paraşütüyle havalanarak, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu.

Muğla'nın bir başka turistik ilçesi Marmaris'te de turistler plajları doldurdu. Tatilciler, Belediye Halk Plajı ve İçmeler ile Uzunyalı sahil şeritlerinde yoğunluğa neden oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 17:05
  1. Akyaka
  2. Bodrum
  3. Deniz
  4. Fethiye
  5. Muğla
  6. Ramazan Bayramı
  7. Sahil
  8. tatil

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Motosiklet ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
    1. Motosiklet ile traktör çarpıştı: 2..
    2. Mahkeme Gölcük Tabiat Parkı ile ilgili..
    3. Sudanlı muhalifler ölü sayısının 100'ü..
    4. Cilt tonunuzu eşitlemek aslında çok..
    5. Kaymakam ve Belediye Başkanı çalışan..
    6. Tosya protokolü vatandaşlarla..
    7. Otomobille hafif ticari araç çarpıştı:..
    8. 24 saniyede motosikleti çaldılar
    9. Everest'ten 11 ton çöp toplandı
    10. Rize’de feci kaza:1 ölü
    11. GÜNCELLEME - Adana'da trafik kazası: 2..
    12. Trump'tan 'fake news' komedisi: O..
    13. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:
    14. Motor yatın çarptığı teknenin batması
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet..
    16. Talas’ta Taner Yıldız’lı İlçe..
    17. THY Sudan seferlerini iptal etti
    18. İstiklal Caddesi’nde insan seli
    19. Gökyüzünde bayram tatili keyfi
    20. Ailelerin silahlı kavgasında 3..
    21. Bayram ziyareti faciasında ölü sayısı..
    22. 350 metrelik uçurumdan uçtu! Şoför son..
    23. Gaziantep’te iki araç kafa kafaya..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
    25. Renan Koen'den Madrid'de piyano resitali
    26. Selendili Yörükler ovacık yaylasında..
    27. ABD’den Küba seyahatlerine yeni..
    28. Kazakistan'da Ramazan Bayramı
    29. Yediemin otoparkındaki araçlar yandı
    30. 450 metre yükseklikteki cam terasta..
    Rusya’dan flaş Türkiye ve S-400 açıklaması
    Rusya’dan flaş Türkiye ve S-400 açıklaması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında 'Ayar verme' diyaloğu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında 'Ayar verme' diyaloğu
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor