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Güney-Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Başkanlığı Kosova’ya geçti

Kosova, Güney-Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (SEECP) dönem başkanlığını devraldı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:46
Güney-Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Başkanlığı Kosova’ya geçti

Kosova, Güney-Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (SEECP) dönem başkanlığını devraldı.


Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Güney-Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (SEECP) liderliğini Kosova’nın devraldığını açıkladı. Kosova bir yıllığına SEECP başkanlığı yapacak. Bakan Pacolli, Priştine’de düzenlediği basın toplantısında, Kosova’nın yapacağı başkanlık döneminde önceliğin, gençleri ülke içinde tutmak, kültür ve turizmi teşvik etmek olacağını söyledi. Dışişleri Bakanı Pacolli, SEECP’nin 1 yıl boyunca toplantı takvimi hazırladıklarını, ilk toplantının dışişleri bakanları düzeyinde olacağını söyledi.


Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek, Türkiye, Kuzey Makedonya, Hırvatistan, Karadağ, Slovenya, Bulgaristan, Yunanistan, Moldova, Romanya ve Sırbistan’ın üye olduklarıSEECP’nin başkanlığı bir yıl sürüyor.


Kosova, son olarak dönem başkanlığı yapan Bosna Hersek’teki zirveye katılmamıştı. SEECP toplantılarında Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli yer almamıştı. Bosna Hersek tarafından SEECP yıllık toplantısına katılmak için Kosova’ya gönderilen davetiyede dipnotun yer alması ve Kosova’ya eşit muamele yapılmaması nedeniyle, Kosovalı yetkililer, Bosna Hersek’teki oturumlara katılmama kararı almıştı.


Kosova ilk defa önemli bir bölgesel örgütün başkanlığını devraldı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:46
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