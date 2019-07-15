Güney Asya'da muson yağmurları

PATNA/KATMANDU (AA) - Asya'nın güneyinde etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Nepal genelinde perşembe gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 67 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.

Ülkenin güneyinde çok sayıda kent sular altında kalırken, 31 kişiden haber alınamıyor.

Heyelanlar nedeniyle 14 otoyol ulaşıma kapanırken, haberleşme kulesi ve baz istasyonları devrildiği için iletişim sıkıntısı yaşanıyor.

- Seller Hindistan ve Bangladeş'te de etkili



Diğer yandan, Hindistan'ın kuzeydoğusunda da etkili olan yağmurların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında son 4 günde 31 kişi hayatını kaybetti.

Assam ve yakınlarındaki eyaletlerde en az 2 milyondan fazla kişinin etkilendiği taşkın ve heyelanlarda, Bihar eyaletinde 200 bin kişi su basan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Binlerce kişi kamplara sevk edilirken, Assam eyaletinde bulunan Kaziranga Doğal Yaşam Parkı'nda 6 geyik otoyoldan geçerken arabaların çarpması sonucu telef oldu.

Bangladeş'in kırsal kesimlerinde çoğunluğu tarlada çalışan çiftçiler olmak üzere 10'dan fazla kişi muson yağmurlarının neden olduğu yıldırım çarpmasında yaşamını yitirdi.



Ülke genelinde etkili olan su taşkınlarından 40 binden fazla kişi etkilendi.



