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Güney Asya'da milyonlarca kişi sel tehdidiyle karşı karşıya

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunca, Güney Asya genelinde yaklaşık 6 milyon kişinin sel tehdidiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapıldı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:59
Güney Asya'da milyonlarca kişi sel tehdidiyle karşı karşıya

ANKARA (AA) - Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunca (IFRC), Güney Asya genelinde yaklaşık 6 milyon kişinin şiddetli muson yağmurları nedeniyle sel tehdidiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

IFRC'den yapılan açıklamada, Bangladeş, Hindistan ve Nepal genelindeki şiddetli yağışların beraberinde getirdiği su taşkınlarından etkilenenlerin sayısının daha da artma ihtimali üzerinde durulurken, potansiyel gıda kıtlığı ve salgın hastalıklar konusundaki endişelere de yer verildi.

Güney Asya'da, şiddetli muson yağmurları ve su baskınlarının her yıl çok sayıda göçlere ve ölümlere neden olduğuna işaret edilen açıklamada, sellerdeki artışın bölge genelinde yaklaşık 6 milyon kişiyi tehdit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Hindistan'ın Assam eyaletinde Brahmaputra Nehri sularının taşması sonucu 749 köyün sular altında kaldığı ve bir milyondan fazla kişinin yerinden olduğu belirtildi.

Nepal'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle bazı bölgelerin sular altında kaldığı ve müdahale ekiplerinin bu bölgelere erişim sağlayamadığı da kaydedildi.

- 11 binden fazla ev hasar gördü

Bangladeş'i son haftalarda etkisi altına alan şiddetli yağışların Cox's Bazar'da 200'den fazla toprak kaymasına yol açtığının aktarıldığı açıklamada, yağışlar nedeniyle ülke genelinde 14 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve 11 binden fazla evin hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

IFRC Asya Pasifik Bölge Direktörü Xavier Castellanos, yaptığı açıklamada, şiddetli yağışların etkili olduğu her gün yerinden olan ve yaşamını yitiren kişi sayısında artış görüldüğünü söyledi.

Yükselen sular nedeniyle pek çok bölgeyle irtibatın kesildiğini vurgulayan Castellanos, bu durumun açlık ve hastalık riskini artırdığına işaret etti.

- Felaketten 960 bin kişi etkilendi

Pasifik Afet Merkezinin (PDC) haftalık raporuna göre, Bangladeş'te etkili muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yıldırım isabet etmesi sonucu öldü ve yaklaşık 960 bin kişi felaketten etkilendi.

Hindistan'ın doğu ve kuzeydoğusunda son birkaç gündür etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 67 kişi hayatını kaybetmişti.

Nepal genelinde bir haftadır etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı da 78'e çıkmıştı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:59
  1. Bangladeş
  2. Hindistan
  3. Nepal
  4. sel suları
  5. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu

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