0553 313 94 23

Güney Amerika'dan "dünya ile uyum" mesajı

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri:- "MERCOSUR'u dünyaya karşı bir blok oluşturma fırsatı olarak görmeliyiz"- "Dünyadaki büyük küresel dönüşümlerin farkında olmalıyız. Arjantinliler olarak, bölgemizin dünya ile uyum içinde olmasına önem veriyoruz"

18 Aralık 2018 Salı 20:39
Güney Amerika'dan "dünya ile uyum" mesajı

BUENOS AİRES (AA) - Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, "Arjantinliler olarak, bölgemizin dünya ile uyum içinde olmasına önem veriyoruz." dedi.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Uruguay'ın başkenti Montevideo'da katıldığı 53. Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesinde, MERCOSUR'un gelecek dönem başkanlığı görevini devraldı.

Macri, zirvede yaptığı konuşmada, "MERCOSUR'u dünyaya karşı bir blok oluşturma fırsatı olarak görmeliyiz. Dünyadaki büyük küresel dönüşümlerin farkında olmalıyız. Arjantinliler olarak, bölgemizin dünya ile uyum içinde olmasına önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgesel ve küresel problemlerin diyalogla ve birlikte hareket edilerek aşılacağını belirten Macri, MERCOSUR'u dünyaya açılma platformu olarak gördüğünü dile getirdi. Macri, dünya ülkeleriyle bağları güçlendirmenin önemine değinerek, Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşması imzalanmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Arjantin Devlet Başkanı, MERCOSUR ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkların geride bırakılmasını temenni ederek, "Hala gelecek için yapılacak çok iş var. Dünyaya açılma projemiz bölgesel ve küresel dinamiklere uyum sağlayan öncü bir vasıta olacak." şeklinde konuştu.

Konuşmasında, Venezuela'daki krizden de bahseden Macri, ülkede siyasi mahkumların serbest bırakılmasını ve insan hakları ihlallerinin önüne geçilmesini istedi. Macri, Venezuela'da demokrasinin yeniden inşasının gerekli olduğunu dile getirdi.

Arjantin Devlet Başkanı Macri, altı ay sürecek olan MERCOSUR dönem başkanlığı görevini Uruguaylı mevkidaşı Tabare Vazquez'den devraldı. Arjantin, Mauricio Macri'nin liderliğinde MERCOSUR dönem başkanlığına ikinci kez ev sahipliği yapacak. Geçen yılın ilk yarısında da Macri, MERCOSUR dönem başkanlığı görevini yürütmüştü.

1991'de kurulan MERCOSUR bünyesinde yılda iki kez düzenlenen zirvelerle üye ülkeler Brezilya, Arjantin, Uruguay, Bolivya ve Paraguay arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Venezuela, 2012'de MERCOSUR'a katılmış ancak geçen yıl, ülkede demokrasi ihlallerinin olduğu ileri sürülerek Venezuela'nın MERCOSUR üyeliği Arjantin, Brezilya, Uruguay ve Paraguay tarafından alınan ortak kararla süresiz askıya alınmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 20:39
  1. Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri
  2. Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi
  3. MERCOSUR

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
    1. Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
    2. Badem sağlıklı zayıflatıyor
    3. Salonların gözdesi 'berjer'
    4. Trump'a büyük darbe! Yasa dışı iş..
    5. Katar Milli Günü resepsiyonu
    6. Aykut Kocaman Fenerbahçe'den o 2 ismi..
    7. Kuzu eti ve çinekop yemeyin!
    8. DİTİB teşkilat başkanları Almanya'da..
    9. En kaliteli uyku hangi saatte?
    10. Beşiktaş'ta ayrılan Pepe'ye sürpriz..
    11. "Atatürk'e hakaret etti" dediler,..
    12. Jetlag nedir?
    13. Haley'den Orta Doğu barış planı..
    14. Zekai Paşa'nın darbeci hainlerle..
    15. Paris'te lise öğrencileri yeniden..
    16. Çocuğunuzu karanlıkta uyumaya alıştırın
    17. Güney Amerika'dan "dünya ile uyum"..
    18. Kamerun'da ordu ile ayrılıkçılar çatıştı
    19. Ersun Yanal "4. yıldızı takacağız" dedi
    20. Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...