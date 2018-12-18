Güney Amerika'dan "dünya ile uyum" mesajı

BUENOS AİRES (AA) - Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, "Arjantinliler olarak, bölgemizin dünya ile uyum içinde olmasına önem veriyoruz." dedi.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Uruguay'ın başkenti Montevideo'da katıldığı 53. Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesinde, MERCOSUR'un gelecek dönem başkanlığı görevini devraldı.

Macri, zirvede yaptığı konuşmada, "MERCOSUR'u dünyaya karşı bir blok oluşturma fırsatı olarak görmeliyiz. Dünyadaki büyük küresel dönüşümlerin farkında olmalıyız. Arjantinliler olarak, bölgemizin dünya ile uyum içinde olmasına önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgesel ve küresel problemlerin diyalogla ve birlikte hareket edilerek aşılacağını belirten Macri, MERCOSUR'u dünyaya açılma platformu olarak gördüğünü dile getirdi. Macri, dünya ülkeleriyle bağları güçlendirmenin önemine değinerek, Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşması imzalanmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Arjantin Devlet Başkanı, MERCOSUR ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkların geride bırakılmasını temenni ederek, "Hala gelecek için yapılacak çok iş var. Dünyaya açılma projemiz bölgesel ve küresel dinamiklere uyum sağlayan öncü bir vasıta olacak." şeklinde konuştu.

Konuşmasında, Venezuela'daki krizden de bahseden Macri, ülkede siyasi mahkumların serbest bırakılmasını ve insan hakları ihlallerinin önüne geçilmesini istedi. Macri, Venezuela'da demokrasinin yeniden inşasının gerekli olduğunu dile getirdi.

Arjantin Devlet Başkanı Macri, altı ay sürecek olan MERCOSUR dönem başkanlığı görevini Uruguaylı mevkidaşı Tabare Vazquez'den devraldı. Arjantin, Mauricio Macri'nin liderliğinde MERCOSUR dönem başkanlığına ikinci kez ev sahipliği yapacak. Geçen yılın ilk yarısında da Macri, MERCOSUR dönem başkanlığı görevini yürütmüştü.

1991'de kurulan MERCOSUR bünyesinde yılda iki kez düzenlenen zirvelerle üye ülkeler Brezilya, Arjantin, Uruguay, Bolivya ve Paraguay arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Venezuela, 2012'de MERCOSUR'a katılmış ancak geçen yıl, ülkede demokrasi ihlallerinin olduğu ileri sürülerek Venezuela'nın MERCOSUR üyeliği Arjantin, Brezilya, Uruguay ve Paraguay tarafından alınan ortak kararla süresiz askıya alınmıştı.