Güney Amerika'da askeri hareketlilik! Ülke, sınıra asker yollayacak

Brezilya hükümeti, "kanun ve düzeni güvence altına almak" için Venezuela sınırına asker yollayacaklarını belirtti.

BBC'nin haberine göre, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Venezuelalı göçmenlerin ülkeye giriş yaptığı kuzeydeki Roraima eyaleti sınırına iki haftalığına asker konuşlandırılmasına yönelik kararname imzaladı.

"GÜNEY AMERİKA'DAKİ BARIŞI TEHDİT EDİYOR"

Temer, yaptığı açıklamada, "trajik" olarak nitelendirdiği Venezuela'daki durumun, Güney Amerika genelindeki barışı tehdit ettiğine dikkati çekerek, "Venezuela'nın sorunu artık yalnızca bir iç siyaset meselesi değil. Bu, bütün kıtanın uyumu için bir tehdit." ifadelerini kullandı.

Temer, bölgeye konuşlandırılacak askerlerin görevinin, Brezilyalıların güvenliğini sağlamanın yanı sıra Venezuelalı göçmenlerin de güvenliğiyle ilgilenmek olduğunun altını çizdi.

BREZİLYA'DA VENEZUELALI GÖÇMENLERE SALDIRI

Pacaraima kasabasında bir dükkan sahibinin bıçaklanması ve soygun yapılması üzerine halk, 19 Ağustos'ta göçmenleri protesto etmek için sokaklara dökülmüştü.

Eylemciler, soygundan dört göçmeni sorumlu tutarak bölgedeki göçmenlere saldırmıştı. Saldırıya uğrayan birçok Venezuelalı, sınırı aşarak ülkelerine dönmek zorunda kalmıştı.

Bunun üzerine Kamu Güvenliği Bakanlığının, Pacaraima'ya en az 60 asker göndermeyi planladığı belirtilmişti.

Öte yandan Federal Yargıç Helder Barreto'nun, 6 Ağustos'ta, ülkelerindeki ekonomik ve siyasi istikrarsızlıktan kaçarak Brezilya'ya sığınan Venezuelalı göçmenlerin kara yoluyla Brezilya'ya girişlerinin geçici olarak durdurulmasına karar vermesinden bir gün sonra sınır yeniden açılmıştı.

Brezilya hükümeti, geçen hafta, ülkedeki göçmenlere yönelik artan tansiyona rağmen Venezuela ile sınırını kapatmayacağını açıklamıştı.

Venezuela'da 3 yıldır devam eden ekonomik kriz ve siyasi çatışmalar nedeniyle binlerce kişi, komşu ülkeler Kolombiya ve Brezilya'ya göç ediyor.

KOLOMBİYA VE PERU'DAN VENEZUELALI GÖÇMENLER İÇİN ORTAK KARAR

Güney Amerika ülkeleri Kolombiya ve Peru, komşu Venezuela'daki ekonomik kriz sebebiyle ülkelerine yönelik göçmen akınına karşı ortak hareket etme konusunda uzlaşıya varmıştı. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen iki günlük toplantının ardından yapılan açıklamada, göçmenler için ortak bir veri tabanı oluşturulması kararlaştırılmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), 2014 yılından bu yana yaklaşık 2,3 milyon Venezuelalının ülkesini terk ettiğini tahmin ediyor.

Kolombiyalı yetkililer, son 2 yılda Venezuela'dan 1 milyondan fazla kişinin göç ettiğine dikkati çekerken, Perulu yetkililer, halen ülkede 400 binden fazla Venezuelalı göçmenin bulunduğunu bildiriyor.