Güney Afrika'nın "futbolcu fabrikası": Trabzonspor





CAPE TOWN (AA) - Güney Afrika'nın Trabzonspor Futbol Takımı, 15 yıldır mücadele ettiği ligde "futbolcu fabrikası" gibi çalışıyor.

Türkiye'deki Trabzonspor'dan tamamen bağımsız olarak kurulan ve bugüne kadar Trabzonspor ile hiçbir iletişim kurmamış olan takım, Güney Afrika Futbol Federasyonu (SAFA) SAB West Rand bölgesel liginde 16 takım arasında 5. sırada bulunuyor.

Takımın kurucusu ve teknik direktörü Sipho Khuse, Trabzonspor ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, doksanlı yıllarda kardeşi Ace Khuse'nin Türkiye'de futbol oynamasından yola çıkarak takımına Trabzonspor ismini verdiğini dile getirdi.

Teknik direktör Khuse, "Kardeşimin Trabzonspor'da oynamamasına rağmen bu ismi özgün ve etkileyici bulduğum için takımıma Trabzonspor ismini verdim. Türkiye'deki Trabzonspor'dan tamamen bağımsız ve bu takımı kendi irademiz ve imkanlarımızla kurduk." ifadelerini kullandı.

15 yıldır Türkiye'deki Trabzonspor ile bir iletişim kurmadıklarını dile getiren teknik direktör Khuse, "Belki önümüzdeki süreçte ülkemizde kültür faaliyetleri yürüten Yunus Emre Enstitüsü aracılığı ile iletişim kurabiliriz. Bu iki takımın ilişkisinin başlangıcı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.





- Başarılarımız ile Trabzonspor'a daha fazla ilgi oluşuyor





Khuse, takımlarının çok büyük bir taraftar kitlesinin olmadığını belirterek, buna rağmen Trabzonspor'un kendi seviyesinde iyi tanınan bir takım olduğunu, başarı geldikçe taraftar kitlesini de artırabileceklerini söyledi.



Teknik direktör Khuse, "Burada Türk futbolunu yakından takip eden insanlar var. Takımımız sayesinde Trabzonspor Türkiye liginde dikkati en çok çeken takımlar arasında." dedi.





- "Oyuncularımız genelde yoksul kesimlerde yaşayan gençler"





Trabzonspor'un Güney Afrika futboluna çok sayıda futbolcu kazandırdığını anlatan teknik direktör Khuse, "Oyuncularımız genelde yoksul kesimlerde yaşayan gençlerden oluşuyor. Bu gençlere ulaşıp yetenekli olanları eğiterek sahalara sürüyoruz. Şu an Trabzonspor'un yetiştirdiği Güney Afrika'nın en gözde takımlarında oynayan futbolcular var. Biz Güney Afrika'nın futbolcu fabrikasıyız." diye konuştu.

Teknik direktör Khuse, kardeşi Donald Ace Khuse'nin doksanlı yıllarda Andre Kona ve John Moshoeu ile beraber Türkiye'de futbol oynadığını ve üçlünün Türkiye'de bir döneme damga vurduğunu aktardı.

Khuse, "O dönemleri hatırlayın. Ülkemizde ırk ayrımcılığı vardı. Siyahlar her şeyden mahrum bırakılırdı. Onların o dönem Türkiye'ye gitmesi buradaki gençler için dönüm noktası oldu. Onları izledikçe buradaki gençlerin ufku açıldı ve neler yapabileceklerini gördüler." yorumunda bulundu.