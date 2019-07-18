Güney Afrikalıların efsanevi lideri Mandela, doğumunun 101. yılında anılıyor

JOHANNESBURG (AA) - Dünyada "özgürlük ve uzlaşının lideri" olarak tanınan Güney Afrikalıların efsanevi lideri Nelson Mandela, doğumunun 101. yılında anılıyor.



Birleşmiş Milletler (BM), ırkçılığa karşı ve özgürlük davasına verdiği mücadele dolayısıyla 18 Temmuz'u "Uluslararası Nelson Mandela Günü" ilan etti.

Afrika'nın en önemli liderlerinden Mandela için Güney Afrika'nın birçok bölgesinde anma programları düzenleniyor.

- 27 yıllık esaret

Bir kabile şefinin oğlu olarak 18 Temmuz 1918'de Doğu Cape eyaletinin Mveza bölgesinde dünyaya gelen Mandela, Apartheid rejime karşı çıkması nedeniyle 27 yıl hapiste kaldı.

Beyaz yönetime karşı çıkması nedeniyle Cape Town'daki Robben Island Cezaevi'nde 18 yıla mahkum edilen Mandela, daha sonra Pollsmor Cezaevi'ne gönderildi. Mandela 1990'da serbest bırakıldı ve 1994'te ülkenin demokratik yolla seçilen ilk siyahi devlet başkanı oldu.

Mandela, her kesimden Güney Afrikalının katıldığı seçimden sonra Hristiyan, Müslüman, Yahudi ve Hinduların dualarıyla göreve başladı.



1999'da görevinden ayrılan Mandela, ikinci dönem için seçimlerde aday olmayı kabul etmedi.

- Hayatını Apartheid rejimine karşı mücadele etmeye adadı

Hapishanelerde çektiği işkenceler ve acıların intikamını almak yerine yapanları affeden Mandela, 1999'da devlet başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra insanlığa fayda sağlamak için küresel barış ve sağlık kampanyalarına katıldı.

Hayatını beyaz üstünlüğünü öngören Apartheid rejimine karşı mücadele etmeye adayan Mandela öncülüğünde ülke çapında ırksal ayrımı sonlandırmak için mücadele verildi.

Mandela, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Burundi ve dünyanın farklı ülkelerinde barış müzakerelerine öncülük etti, İsrail'e karşı mücadele eden Filistinlileri destekledi.



Verdiği mücadele dolayısıyla 1993'te "Nobel Barış Ödülü" kazandı.

Mandela'nın yaptığı 3 evlilikten 6 çocuğu oldu. 2011'de sağlık durumu bozulan Mandela, 5 Aralık 2013'te evinde hayata veda etti.