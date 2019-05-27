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Güney Afrikalılar TİKA'nın iftarında buluştu

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay:- "Buradaki Osmanlı mirası ile bu bağlarımızı kurmamızda TİKA'nın önemli katkıları oldu. Buralara gelip bu mirası keşfettiler, kalkındırdılar ve canlandırdılar"

27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:02
Güney Afrikalılar TİKA'nın iftarında buluştu

CAPE TOWN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Pretorya Koordinatörlüğünce, Güney Afrika'nın en köklü spor kulüplerinden 137 yıllık Osmanlı Kriket Kulübü'nde iftar verildi.

Cape Town'da düzenlenen iftara, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, TİKA yetkilileri, Güney Afrika'nın en büyük İslami kuruluşu Müslüman Hukuk Konseyi (MJC) Başkan Yardımcısı Riad Fataar, Cape Town'da Sultan 2. Abdulhamit'in destekleriyle kurulan Nurul Hamidiye Camisi vakıf yetkilileri, Tana Baru Vakfı yetkilileri ve taraftarlar katıldı.

Atay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Güney Afrika ile bağlarımız Osmanlı Devleti'nin buraya 150 yıl önce gönderdiği din alimi Ebubekir Efendi ile başlıyor. Zaman içerisinde buralardan uzak kalmış olsak da bugün burada bizleri gönülden seven insanlarla tekrardan sağlam bağlar kuruyoruz. Buradaki Osmanlı mirası ve buradaki Türkiye dostları sayesinde kendimizi Türkiye'de gibi hissettik." dedi.

TİKA'nın Güney Afrika'da çok önemli işlere imza attığını ifade eden Atay, "Buradaki Osmanlı mirası ile bu bağlarımızı kurmamızda TİKA'nın önemli katkıları oldu. Buralara gelip bu mirası keşfettiler, kalkındırdılar ve canlandırdılar." ifadelerini kullandı.

Atay, Osmanlı Kriket Kulübü'nün başarısına katkıda bulunacaklarını belirtti.

- "Burası Türklere de ait bir kulüp"

Kulüp Genel Sekreteri Fareed Abrahams da "TİKA'ya tüm kulüp adına şükranlarımı sunuyorum. Burası her zaman ifade ettiğimiz gibi Türklere de ait bir kulüp." diye konuştu.

Abrahams , 'Kulübümüz, Ebubekir Efendi'nin öğrencileri tarafından dini temeller üzerine kurulmuştu. Bu görevini aynı şekilde bugün de sürdürüyor. Taraftarlarımız ve bizler Türkiye ile sağlam bağlar kurmaktan çok mutluyuz." dedi.

Bu arada, TİKA Pretorya Koordinatörlüğünce ramazan ayı dolayısıyla Cape Town ve Johannesburg şehirleri ile eSwatini Krallığında bin adet kumanya dağıtıldı ve 500 kişinin katıldığı iftar programı gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:02
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