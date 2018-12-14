Güney Afrikalı Müslümanlardan kentsel dönüşüm protestosu

CAPE TOWN (AA) - Güney Afrikalı Müslümanlar, tarihi mahallelerini, kentsel dönüşüme karşı korumak için Cape Town'da protesto gösterisi düzenledi.

Bo-Kaap Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın önünde toplanan mahalle sakinleri, belediyenin kendilerine ev yapmaları için söz verdiği arsaların müteahhitlere satılmasına tepki gösterdi.

Eylemciler, boş arsaların zengin müteahhitlere satılmasının ve bölge mimarisine aykırı binalar yapılmasının, bölgenin tarihi ve dini dokusunu bozduğunu savundu.

Tarihi ve kültürel miraslarına zarar veren yapıların durdurulması yönünde dövizler açan mahalle sakinleri, bundan sonra mahallelerinde çarpık yapılaşmaya müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Mahallede sakinlerinden Shafeeqah Salie, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin tarihi ve kültürel geçmişine, ticari kaygılarla zarar verildiğini dile getirdi.

Seslerini duyurmak için düzenli olarak protesto gösterisi düzenlediklerini ifade eden Salie, "Belediyenin müteahhitlere sattığı arsalara plansız bir şekilde ev yapılması nedeniyle son 10 yılda mahallenin dokusu hızla bozuldu. Bu nedenle mahallemizi korumak için düzenli olarak protesto gösterisi düzenliyoruz." dedi.

Salie, mahallede diğer dinler ve renklerden insanlar bulunduğunu belirterek, "Bizlerin buna bir tepkisi yok çünkü bizler hep beraber Güney Afrikalıyız. Bizim mücadelemiz mahallenin kültürel ve tarihi dokusunu bozacak girişimlerle. Buranın bir yaşam alanı olmasından ziyade iş merkezleri ile dolmasının önüne geçmek istiyoruz." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Shafiq Booley ise müteahhitler tarafından inşa edilen lüks ev ve iş yerlerinden dolayı mahallenin mimarı ve sosyolojik yapısının bozulduğunu söyledi.

Güney Afrika'ya 1650'li yıllarda Hindistan, Endonezya ve Malezya'dan köle olarak getirilen Müslümanlar, 1750'lerde kurdukları Bo-Kaap Mahallesi'nin tarihi ve dini dokusunu korumak için kentsel dönüşüme karşı mücadele ediyor.

Cape Town Belediyesi, mahalle sınırlarında bulunan bazı arsaları müteahhitlere satarak mahallenin tarihi dokusuna uygun olmayan yüksek binaların yapılmasının önünü açtı.

Güney Afrikalı Müslümanlar, yüzyıllardır yaşadıkları Bo-Kaap Mahallesi'nin tarihi ve dini dokusunu korumak için kentsel dönüşüme karşı mücadele veriyor.