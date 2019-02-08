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Güney Afrikalı İmam Harun için adalet çağrısı

İmam Harun'un kızı Fatima Harun Masoet:- "Bugün özgürlük savaşçısı babamın doğum günü ve şehadetinin 50'nci yılı. Babam 123 gün işkence görerek bu ülke için hayatını kaybetti" - "Otopsi sonuçları işkence gördüğüne işaret etmesine rağmen rejim, babamın ölümünü doğal nedenler olarak açıkladı. Bu hala o şekilde duruyor"

08 Şubat 2019 Cuma 23:18
Güney Afrikalı İmam Harun için adalet çağrısı

CAPE TOWN (AA) - Ailesi, Güney Afrika'da Apartheid rejimine karşı özgürlük mücadelesinin simge isimlerinden İmam Abdullah Harun'un ölümünün aydınlatılmasını istedi.

İmam Harun'un kızı Fatima Harun Masoet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının onurunun Güney Afrika’nın onuru olduğunu ve bu nedenle İmam Harun'un öldürülmesi ile ilgili soruşturmanın yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Masoet, "Bugün özgürlük savaşçısı babamın doğum günü ve şehadetinin 50'ci yılı. Babam 123 gün işkence görerek bu ülke için hayatını kaybetti. Otopsi sonuçları işkence gördüğüne işaret etmesine rağmen rejim babamın ölümünü doğal nedenler olarak açıkladı. Bu hala o şekilde duruyor." diye konuştu.

Güney Afrika hükümetinin yeni bir soruşturma açarak konuyu adil bir biçimde ele alması gerektiğini vurgulayan Masoet, "Bugüne kadar hükümet babamın ölümü ile ilgili soruşturma açılacağını söylemedi. Fakat özgürlüğümüzün 25. yılında biz bu kampanyayı başlatarak, hükümetin adil bir soruşturma başlatmasını talep ediyoruz." dedi.

Özgürlük mücadelesinde babası gibi çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirten Masoet, "Babamın adil bir soruşturma ile onurlandırılması hayatını kaybeden bütün insanların aynı şekilde onurlandırılması yolunda bir başlangıç olaracağını umuyorum." ifadesini kullandı.

Apartheid rejimine karşı faaliyetlerinden dolayı gözaltına alınan İmam Harun, 123 günlük hücre hapsi ve gördüğü işkencede aldığı yaralar sonucu 27 Eylül 1969'da hayatını kaybetmişti.

Yapılan otopside, İmam Abdullah Harun'un vücudunda kan pıhtılaşmaları, akciğer ambolisi, kaburga kemiğinde kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde 30'dan fazla ezik ve morluk tespit edilmişti. İmam Harun'un ölümü, rejim tarafından kalp krizi olarak açıklanmıştı.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 23:18
  1. Güney Afrika
  2. İmam Harun

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