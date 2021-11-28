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Korona Virüs Güney Afrikalı doktor ilk kez açıkladı... Omicron varyantının belirtiler neler?
Korona Virüs

Güney Afrikalı doktor ilk kez açıkladı... Omicron varyantının belirtiler neler?

Koronavirüsün süper varyantı olarak bilinen "Omikron" hakkında uyarılarda bulunan Güney Afrikalı doktor Coetzee, varyantın "olağan dışı ancak hafif" olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 17:34:00 -
Güney Afrikalı doktor ilk kez açıkladı... Omicron varyantının belirtiler neler?

Coetzee, başkent Pretoria`daki özel muayenehanesine gelen COVID-19 hastalarının farklı semptomlar göstermesinden sonra virüsün yeni bir varyantıyla karşı karşıya olduğunu anladığını söyledi.

Söz konusu hastaların semptomlarının daha önce tedavi ettiği hastalarınkinden çok farklı ve çok hafif olduğunu belirten Coetzee, 18 Kasım`da Güney Afrika`daki aşı komitesine haber verdi.

Hastalar tat ve koku kaybetmedi

Güney Afrikalı doktorun, şimdiye kadar, testi pozitif çıkan ve çoğunlukla genç erkekler olmak üzere yeni varyantın semptomlarını gösteren 2 düzine hastası oldu.

Hastaların yaklaşık yarısının aşısız olduğunu söyleyen Coetzee, enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini vurguladı.

1-2 günlük kas ağrısı

Dr. Coetzee, hastalığın 1-2 günlük kas ağrısı, yorgunluk, hafif öksürük gibi belirtilerinin bulunduğunu; enfekte olanlardan bazılarının şu anda evde tedavi gördüğünü kaydetti.

Yaşlı ve aşısızlar için uyarı

Endişelenilmesi gereken şeyin, yaşlı ve aşılanmamış kimselerin durumu olduğuna dikkat çeken Dr. Coetzee, böyle kişilerin aşılanmamaları halinde hastalığın birçok şekliyle karşılaşabileceğini söyledi.

30'dan fazla mutasyonlu "süper varyant"

İlk olarak "B.1.1.529" ismiyle duyurulan ve daha sonra Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Omicron" olarak adlandırılan yeni varyant, 30`dan fazla mutasyona sahip. Uzmanlar, bu durumun enfeksiyon riskini artırdığını belirtiyor. Bu yeni varyanta karşı birçok ülke seyahat kısıtlamalarını yeniden gündeme taşıdı.

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