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Güney Afrikalı bakandan Bo Kaap Mahallesi'ni koruma sözü

Güney Afrika Kültür ve Sanat Bakanı Nathi Mthetwa:- "Bo Kaap Mahallesi apartheide karşı verilen mücadelede Güney Afrika tarihinde sembolik bir öneme sahip ve mahallenin UNESCO dünya kültürel miras alanı ilan edilmesi için çalışma başlattık" - "Bu mahalle, sömürgecilik ve kölelik tarihi açısından dünya tarihinde önemli bir yere sahiptir. Burayı korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

17 Aralık 2018 Pazartesi 20:19
Güney Afrikalı bakandan Bo Kaap Mahallesi'ni koruma sözü

CAPE TOWN (AA) - Güney Afrika Kültür ve Sanat Bakanı Nathi Mthetwa, kentsel dönüşüm tehlikesi altındaki tarihi Bo Kaap Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek mahalleyi koruma sözü verdi.

Bakan Mthetwa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bo Kaap Mahallesi apartheide (ırk ayrımcılığı) karşı verilen mücadelede Güney Afrika tarihinde sembolik bir öneme sahip ve mahallenin UNESCO dünya kültürel miras alanı ilan edilmesi için çalışma başlattık." ifadesini kullandı.

Bo Kaap Mahallesi'nin tarihi ve kültürel geçmişine vurgu yapan Bakan Mthetwa, "Bu mahalle, sömürgecilik ve kölelik tarihi açısından dünya tarihinde önemli bir yere sahiptir. Burayı korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Mahalledeki Güney Afrika'nın ilk camisi olan Auwal Camisi'ni ve Ebubekir Efendinin mezarının bulunduğu Güney Afrika’nın ilk Müslüman mezarlığını ziyaret eden Bakan Mthetwa, Bo Kaap’ın şehir merkezinde olması dolayısıyla dikkatleri üzerine çektiğini ve müteahhitlerin buraya yöneldiğini dile getirdi.

Güney Afrika'ya 1650'li yıllarda Hindistan, Endonezya ve Malezya'dan köle olarak getirilen Müslümanlar, 1750'lerde kurdukları Bo Kaap Mahallesi'nin tarihi ve dini dokusunu korumak için kentsel dönüşüme karşı mücadele ediyor.

Cape Town Belediyesi gelir elde etmek için mahalle sınırlarında bulunan bazı arsaları müteahhitlere satarak mahallenin tarihi dokusuna uygun olmayan yüksek binaların yapılmasının önünü açıyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 20:19
  1. Bo-Kaap
  2. Güney Afrika

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