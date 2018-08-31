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Güney Afrika'dan dikkat çeken imam nikahı kararı!

Güney Afrika'nın Western Cape bölgesinin Yüksek Mahkemesi, ülkede faaliyet gösteren Kadın Hakları Merkezi Derneğinin, imam nikahının resmi nikah olarak tanınması amacıyla 2014'te yaptığı başvuruyu karara bağladı.

31 Ağustos 2018 Cuma 23:10
Güney Afrika'dan dikkat çeken imam nikahı kararı!

Güney Afrika'nın Western Cape eyaleti Yüksek Mahkemesi, imam nikahının yasal statüye kavuşturulması için hükümete 2 yıl süre verilmesine hükmetti.

Mahkeme, ülkede faaliyet gösteren Kadın Hakları Merkezi Derneğinin, imam nikahının resmi nikah olarak tanınması amacıyla 2014'te yaptığı başvuruyu karara bağladı.

Mahkeme, imam nikahının yasal statüye kavuşturulması için hükümete 2 yıl süre verilmesine hükmetti.

Ülke nüfusunun yüzde 2,5'unu oluşturan Müslümanların imam nikahının yasal zemine kavuşturulması için ilk defa 2003 yılında kanun tasarısı hazırlanmıştı. Hükümet, 2014 yılında Müslümanların resmi nikahlarını kıyması için 100 imam atamıştı. Ancak atanan imamların kıydığı nikahlar dini ritüelleri içermediği için Müslümanlar tarafından yeterli görülmeyerek "imam nikahı" olarak değerlendirilmiyor.

Mahkemenin bir dönüm noktası olarak görülen kararının ardından, imam nikahının yasal zemine kavuşması durumunda, hükümet nikah kıyması için imam atayacak ve imamlar tarafından daha önce kıyılmış olan nikahlar da kanuni statü kazanacak. Aynı zamanda boşanma durumunda kadın ve çocukların yasal hakları koruma altına alınmış olacak.

KARAR ÖNEMLİ BİR GELİŞME

Güney Afrika'da faaliyet gösteren Müslüman Hukuk Konseyi (MJC) tarafından yapılan açıklamada, kararın ülkede yaşayan Müslümanlar için çok büyük bir önem taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, "Yüksek mahkemenin verdiği karar devlet yöneticilerinin bugüne kadar ülkedeki Müslümanların haklarını gözetme noktasında zayıf kaldıklarını gösteriyor. Bu karar ülkedeki Müslüman azınlık için mihenk taşı öneminde. Kararın en önemli yönü devlet başkanını bu konuda adım atmak zorunda bırakmasıdır. Başkan Ramaphosa'ya ülkede yaşayan Müslümanların en önemli sorunlarından birini çözerek Güney Afrika tarihinde iz bırakabileceğini hatırlatmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

 

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 23:10
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