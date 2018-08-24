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Güney Afrika'dan ABD Başkanı Donald Trump'a tepki

Güney Afrika hükümeti, ABD Başkanı Trump’ın "beyaz çiftçilerin topraklarına el konulduğu ve öldürüldüğü" açıklamasını reddetti.

24 Ağustos 2018 Cuma 15:33
Güney Afrika'dan ABD Başkanı Donald Trump'a tepki

Güney Afrika hükümeti resmi Twitter hesabından, "Trump’ın açıklaması insanlarımızı bölme amacı güden ve bize halkımızın sömürüldüğü günleri hatırlatan bir açıklamadır. Hükümetimiz, Trump’ın ülkedeki beyaz çiftçilerin topraklarına el konulduğu ve öldürüldüğü yönündeki açıklamasını kesin bir dille reddetmektedir" açıklaması yapıldı.

"Trump'ın açıklaması talihsiz"

Güney Afrika İletişim Bakanı Nomvula Mokonyane gazetecilere, Trump’ın açıklamalarının "talihsiz" olduğunu söyledi.

Trump'ın açıklamalarını kaygıyla karşıladıklarını belirten Mokoyane, kullandığı ifadelerin de Güney Afrika-Amerika ilişkilerindeki yaklaşıma uygun olmadığını kaydetti.

"Güney Afrika-ABD ilişkilerini olumsuz etkilemeyecek"

Mokoyane, toprak reformu konusunda tüm dünyaya diplomatik kanallarla bilgilendirmeler yapılacağını aktararak, "Hükümetimiz toprak konusunda tüm halkımız için olumlu olacak bir çalışma içerisindedir. Başkan Trump’ın açıklaması Güney Afrika-ABD ilişkilerini olumsuz etkilemeyecek" ifadelerini kullandı.

"ABD Güney Afrika iç işlerine kesinlikle karışmamalı"

Muhalefetteki Ekonomik Özgürlük Savaşçıları lideri Julius Malema ise, ABD'nin Güney Afrika'nın iç işlerine kesinlikle karışmaması gerektiğini söyledi.

Malena, toprak reformunun Güney Afrikalıların en hassas konularından biri olduğunun altını çizerek, "Toprak halkımızın umududur ve bu konuda algı yönetimi yapılamaz. Trump bir yalancıdır. Ülkemizde hiçbir beyaz ırkçılık kurbanı değil fakat ABD’de siyah katliamı hala var. Partimiz, toprak reformu konusunda savaşmaya hazırdır. Trump’tan ve ülkesi Amerika’dan korkmuyoruz" dedi.

Toprak reformu tartışması

Güney Afrika’da sömürge döneminden bu yana ülke nüfusunun yüzde 9’unu oluşturan beyaz azınlık, işlenebilir toprakların yüzde 75’ini elinde bulunduruyor.

Ülkede ırkçı rejimin son bulmasından bu yana çözümlenemeyen toprak sorunuyla ilgili Güney Afrika hükümeti, beyazların elindeki toprakların bir kısmının tazminatsız kamulaştırılarak siyah vatandaşlara dağıtılması üzerine çalışıyor.

ABD Başkanı Trump Twitter hesabından, Güney Afrika’daki toprak reformuyla ilgili, "beyaz çiftçilerin topraklarına el konulduğu ve öldürüldüğü" açıklamasını yapmıştı.

 

 

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 15:33
  1. Afrika
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