Güney Afrika'daki seçimlerde 48 siyasi parti yarışacak

Güney Afrika'daki seçimlerde 48 siyasi parti yarışacak03 Mayıs 2019 Cuma 20:26
PRETORIA (AA) - Güney Afrika'da 8 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimler için 48 siyasi parti başvuru yaptı.
Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Janet Love, gazetecilere yaptığı açıklamada, genel seçimler ile 9 eyalette yapılacak eyalet seçiminde 48 partinin yarışacağını belirtti.
Love, ülkede adil ve özgür seçimlerin olması için çalıştıklarını söyledi.
Güney Afrika'da 8 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde 48 siyasi parti yarışırken, iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi (ANC) başta olmak üzere Demokratik İttifak (DA) ve Ekonomik Özgürlük (EFF) partileri, kamuoyu yoklamalarında öne çıkan partiler olarak dikkati çekiyor.
YORUM YAZ