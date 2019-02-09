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Güney Afrika'daki Osmanlı mirası camiye Türk bayrağı çekildi

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen:- "TİKA'nın bu Osmanlı mirasına yaptığı ve yapacağı katkılarla tarihimizi canlandırarak ilişkilerimizi daha ileriye taşınmaya devam edeceğiz"- Nur'ul Hamidiye Camisi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrauf Bux:- "Bizler bu camiyi Güney Afrika ve Türkiye'nin ortak değeri olarak görerek iki ülke ilişkilerine katkıda bulunmak için bu kararı aldık"

09 Şubat 2019 Cumartesi 21:12
Güney Afrika'daki Osmanlı mirası camiye Türk bayrağı çekildi

CAPE TOWN (AA) - Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde 135 yıl önce Osmanlı Sultanı 2. Abdulhamid'in yardımları ile inşa edilen Nur'ul Hamidiye Camisi'ne, düzenlenen törenle Türkiye ve Güney Afrika bayrakları çekildi.

Nur'ul Hamidiye Camisi'nde düzenlenen törene Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Filistin ve Yemen büyükelçileri, Güney Afrika Müslüman Hukuk Konseyi Başkan Yardımcısı Abdulhalik Allie, TİKA Pretorya Koordinatör Yardımcısı Egemen Şener, Nur'ul Hamidiye Camisi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrauf Bux, Güney Afrikalılar ile ülkede yaşayan Türk vatandaşları katıldı. Törende, camiye Türkiye ve Güney Afrika bayrakları çekildi.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, törende yaptığı konuşmada, dünyanın en uç noktasındaki bir Osmanlı camisine 135 yıl sonra Türk bayrağının asılmasının çok eşsiz bir anlam ifade ettiğini belirterek "Bir büyükelçi olarak bu tarihi ana şahitlik etmekten büyük onur duyuyorum. Burası hepimizin camisi. TİKA'nın bu Osmanlı mirasına yaptığı ve yapacağı katkılarla tarihimizi canlandırarak ilişkilerimizi daha ileriye taşınmaya devam edeceğiz." dedi.

Nur'ul Hamidiye Camisi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrauf Bux ise dünyanın iki ayrı ucunda bulunan Türkiye ve Güney Afrika'nın ortak tarihi bağlarına dikkati çekmek için camiye iki ülkenin bayrağını çektiklerini açıkladı. Caminin iki ülkenin de ortak değeri olduğunu vurgulayan Bux, "2. Abdulhamid'in camiyi inşa etmesinden 130 yıl sonra 2014'te TİKA bize geldi ve 'Neye ihtiyacınız var?' diye sordu. Bugün gördüğünüz gibi caminin tamamını TİKA yeniledi. Bizler bu camiyi Güney Afrika ve Türkiye'nin ortak değeri olarak görerek iki ülke ilişkilerine katkıda bulunmak için bu kararı aldık." dedi.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 21:12
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