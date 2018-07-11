0553 313 94 23

Güney Afrika'da yolcu uçağı düştü

Pretoria'dan havalanan uçak, kısa süre sonra çakıldı. Kazada şans eseri yalnızca 20 yolcu yaralandı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 08:17
Güney Afrika'da yolcu uçağı düştü

Güney Afrika'da bir yolcu uçağı düştü. Kaza, uçak ülkenin ticaret başkenti Pretoria'dan havalandıktan hemen sonra gerçekleşti.

Kurtarma ekipleri hemen olay yerine koştu. Uçaktaki yolculardan en az 20'si yaralandı. Yaralılardan birinin durumu kritik.

Reuters ve AP'nin kaza yerinden geçtiği fotoğraflarda, uçağın gövdesinin kırıldığı dikkat çekiyor.

Güney AfrikaSivil Havacılık Müdürlüğü, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 08:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan Yaş'ı beklemedi
    1. Başkan Erdoğan Yaş'ı beklemedi
    2. Komşuları ihbar etti! 60 yaşındaki..
    3. Adnan Oktar neyle suçlanıyor?
    4. Güney Afrika'da yolcu uçağı düştü
    5. Dolar bugün ne kadar oldu?
    6. Amerika savaşı başlattı! Çin'e 200..
    7. Amerika Başkanı Donald Trump'tan NATO..
    8. İşte Adnan Oktar'a yapılan suçlamalar!
    9. Pakistan'da canlı bomba saldırısı: Ölü..
    10. Adnan Oktar ve kedicikleri gözaltına..
    11. Adnan Oktar gözaltına alındı mı?
    12. Yeni devlet sistemi böyle işleyecek
    13. Adnan Oktar kimdir? Adnan Oktar'a son..
    14. İçişleri ve Dışişleri’ne yeni görev!
    15. NATO toplantısında ATAK şov
    16. Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    17. Günün âyet ve hadisi
    18. Trump ziyareti için büyük operasyon
    19. Başkan Erdoğan'dan Rumları çıldırtan..
    20. Polis çuval çuval getirdi ve imha etti!
    "İnşallah İbrahim kalın olmaz"
    "İnşallah İbrahim kalın olmaz"
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!
    Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın ilk işi belli oldu
    Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın ilk işi belli oldu
    Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!
    Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Diriliş oyuncusuna büyük vefasızlık...Dansözlü parti verdiler!
    Diriliş oyuncusuna büyük vefasızlık...Dansözlü parti verdiler!
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ilgili çarpıcı ayrıntı!
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ilgili çarpıcı ayrıntı!