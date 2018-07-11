Güney Afrika'da yolcu uçağı düştü
Pretoria'dan havalanan uçak, kısa süre sonra çakıldı. Kazada şans eseri yalnızca 20 yolcu yaralandı.11 Temmuz 2018 Çarşamba 08:17
Güney Afrika'da bir yolcu uçağı düştü. Kaza, uçak ülkenin ticaret başkenti Pretoria'dan havalandıktan hemen sonra gerçekleşti.
Kurtarma ekipleri hemen olay yerine koştu. Uçaktaki yolculardan en az 20'si yaralandı. Yaralılardan birinin durumu kritik.
Reuters ve AP'nin kaza yerinden geçtiği fotoğraflarda, uçağın gövdesinin kırıldığı dikkat çekiyor.
Güney AfrikaSivil Havacılık Müdürlüğü, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
YORUM YAZ