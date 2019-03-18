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Güney Afrika'da Türkçe kurslarına yoğun ilgi

18 Mart 2019 Pazartesi 17:56
Güney Afrika'da Türkçe kurslarına yoğun ilgi

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrikalılar, Türkçe ve Türk kültürünü öğrenmek için ülkedeki Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) büyük ilgi gösteriyor.

YEE Güney Afrika Direktörü Abdulaziz Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 akademik yılında 50'den fazla Güney Afrikalı öğrencinin Türkçe ve Türk kültürünü öğrenmek için YEE'ye başvurduğunu ifade etti.

Yiğit, öğrencilerin 7-70 yaş grubu arasında olduğunu, enstitüde Türkçe, kaligrafi, Ebru sanatı gibi birçok kursun verildiğini kaydetti.

Türk bayrağı ve kültür merkezinin isminin halkın dikkatini çektiğini dile getiren Yiğit, "Johannesburg'daki Nelson Mandela'nın evinin yakınında bulunan ofisimizde Türk kültürü hakkında her gün soru soran çok kişi geliyor." dedi.

YEE Güney Afrika merkezinin, 2017'de dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından açıldığını anımsatan Yiğit, o zamandan bu yana Türkçe öğrenmek için kayıt yaptıran ve ziyaret edenlerin sayısının gurur verici olduğunu ifade etti.

Yiğit, Güney Afrikalı öğrenciler için burs imkanları da sunduklarına işaret ederek, "Türkçe ve Türk kültürünü öğrenmeleri için 2017'de Güney Afrikalı 6 öğrenciyi Türkiye'ye gönderdik. Geçen sene de Türk sinema festivaline katılması için Güney Afrika Üniversitesinden bir öğrenci gönderdik." diye konuştu.

YEE, yakın zaman önce hem Güney Afrikalı hem de Türk araştırmacılara fayda sağlayacak Sahra Altı Afrika'daki ilk Türkçe kütüphanesini açmıştı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:56
  1. Güney Afrika
  2. türkçe kursu

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