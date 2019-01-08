Güney Afrika'da tren kazası: 4 ölü, 620 yaralı

Yerel basında çıkan haberlere göre, başkent Pretoria yakınında iki trenin çarpışması sonucu 4 kişi öldü.

Kazada biri ağır 620 kişinin yaralandığı bildirildi.

Demir yolu çalışanlarından Lillian Mofokeng, iki trenin aynı hat üzerinde Mabopane'den Pretoria'ya hareket ettiğini ve kazanın bu nedenle yaşandığını ifade etti.

Bölgedeki tren seferleri ikinci bir emre kadar iptal edildi.