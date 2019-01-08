Güney Afrika'da tren kazası: 4 ölü, 620 yaralı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 620 kişi yaralandı.08 Ocak 2019 Salı 14:57
Yerel basında çıkan haberlere göre, başkent Pretoria yakınında iki trenin çarpışması sonucu 4 kişi öldü.
Kazada biri ağır 620 kişinin yaralandığı bildirildi.
Demir yolu çalışanlarından Lillian Mofokeng, iki trenin aynı hat üzerinde Mabopane'den Pretoria'ya hareket ettiğini ve kazanın bu nedenle yaşandığını ifade etti.
Bölgedeki tren seferleri ikinci bir emre kadar iptal edildi.
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