Güney Afrika'da silahlı saldırılar: 43 ölü

ABUJA (AA) - Güney Afrika'nın Cape Town kentinde hafta sonundan bu yana düzenlenen silahlı saldırılarda 43 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülke basınının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde, Cape Town'da hafta sonundan bu yana kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırılar gerçekleştirildi. Saldırılarda 43 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili 143 kişi gözaltına alındı. Cape Town'un Philippi bölgesinde geçen hafta düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmişti.





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