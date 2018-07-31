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Güney Afrika'daRus gazeteciler öldürüldü

Güney Afrika’da bulunan 3 Rus gazetecinin, kimliği belirsiz kişilerce öldürüldükleri bildirildi.

31 Temmuz 2018 Salı 22:26
Güney Afrika'daRus gazeteciler öldürüldü

Rus haber ajansı TASS’ın çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberine  göre, Güney Afrika’da belgesel çeken 3 Rus gazetecinin ölü bulunduğu belirtildi.

Gazetecilerin araçlarıyla hareket halindeyken, kimliği belirsiz  kişilerce durdurularak öldürüldüklerinin belirtildiği haberde, ölenlerin gazeteci  Orhan Cemal, kameraman Kiril Radçenko ve yapımcı Aleksandr Rastorguyev adlı Rus  vatandaşları oldukları kaydedildi.

Rus medyasında yer alan iddialara göre, öldürülen gazeteciler Rus  paralı asker grubu olarak bilinen "Vagner Grubu" ile ilgili bir belgesel çekimi  için bir süredir Güney Afrika’da bulunuyordu.

RusyaDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise yaptığı  açıklamada, Güney Afrika’daki Rus büyükelçiliğiyle irtibat halinde olduklarını  belirterek, "İlk belirlemelere göre, Rus vatandaşı oldukları düşünülen üç kişinin  cesedine ulaşıldı. Güney Afrika güvenlik güçleriyle temas halindeyiz." dedi.

Belgeselin yapımcılarından "Tsentra Upravlyeniya Rassledovaniyami  (Araştırmalar Merkezi)" adlı şirketten yapılan açıklamada ise "Gelen haberlere  inanmak istemiyoruz. Ancak, bunun artık bir hata olabileceğine dair ümidimiz  kalmadı. Orhan, Kiril ve Aleksandr’ın yakınlarına başsağlığı diliyoruz."  ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 22:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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