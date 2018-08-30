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Güney Afrika’da otobüs kazası: 8 kişi öldü

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'a yakın bir yerde meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybetti.

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:54
Güney Afrika’da otobüs kazası: 8 kişi öldü

Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’un yaklaşık 300 kilometre doğusunda meydana gelen otobüs kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi yaralandı. Trafik şefi Kenny Africa, hala enkazın altında kalan yolcular olduğunu kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

 

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 13:54
  1. güney afrika
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