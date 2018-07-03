0553 313 94 23

Güney Afrika'da öldü diye morga kaldırıldı! Yaşadığı ortaya çıktı

Trafik kazası geçiren bir kadın yaşam belirtisi göstermediği için morga kaldırıldı.

03 Temmuz 2018 Salı 09:42
Güney Afrika'da öldü diye morga kaldırıldı! Yaşadığı ortaya çıktı

Güney Afrika'da öldüğü zannedilen bir kadının morgdayken hayatta olduğu anlaşıldı. İsmi açıklanmayan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Gauteng eyaletinde meydana gelen trafik kazasında yaşam belirtisi göstermeyen kadın görevliler tarafından Carletonville morguna kaldırıldı. Trafik kazasıgeçiren kadına müdahale eden ambulans ekibi, kadının öldüğünü açıklamıştı. Morg çalışanı kadını kontrol ettiği esnada nefes aldığını fark etti. Bunun üzerine kadın bir hastanede tedavi altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AİLESİ ŞOKA GİRDİ

BBC'ye konuşan ancak ismini vermek istemeyen bir aile üyesi, "Aile olarak, polis, ambulans görevlileri ve morg yetkilileri olmadan bu konu hakkında konuşmayacağız. Yanıtlara ihtiyacımız var" dedi. Ailenin şokta olduğunu sözlerine ekledi.

Ambulans şirketinin operasyon müdürü Gerrit Bradnick ise, "ihmâle dair bir kanıt yok" dedi. Bradnick, "Bu olayın nedeni, ambulans servisi çalışanlarımızın iyi eğitilmemesi değil" diye konuştu.

3 DOKTOR ÖLDÜ İLAN ETTİ

Ocak ayında İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesindeki bir hapishanede tutulan bir mahkûm, otopsiden saatler önce bilincini yeniden kazanmıştı. İspanyol basınına göre söz konusu kişi, üç doktor tarafından "ölü" ilan edilmişti. Güney Afrika'da da daha önce benzer olaylar yaşanmıştı. Yedi yıl önce, 50 yaşındaki bir kişi ülkenin doğusundaki bir morgda çığlıklarla kendine gelmişti. Bu kişinin 24 saati morgda geçirdiği anlaşılmıştı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 09:42
  1. İspanya
  2. güney afrika
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bitcoin'in esrarengiz kurucusundan gizemli mesaj
    1. Bitcoin'in esrarengiz kurucusundan..
    2. İHL öğrencileri burslu kalacak
    3. Trabzonspor ve Fenerbahçe'den 3 Temmuz..
    4. Kuran'ı Kerim davasında flaş karar!
    5. Kalp krizi kesinleşti
    6. Petrol için 4 ile izin çıktı
    7. AK Parti'den 'Alaattin Çakıcı'..
    8. Ünlü şarkıcıdan Erdoğan'a mektup:..
    9. İstanbul lise taban puanları 2018..
    10. Fenerbahçe'den 3 Temmuz kumpasıyla..
    11. TBMM'de özel düzenleme! Deniz Baykal...
    12. Kilo vermek için kahvaltıda neler..
    13. Bursa'da silah tacirlerine şafak vakti..
    14. AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması
    15. Maganda kurşunu genç mühendisi..
    16. Adana'da çöp kutusunun kapağını..
    17. Enflasyon açıklanınca dolar hareketlendi
    18. Borsa piyasaya yükselişle başladı
    19. Beyaz ekmek zararlı mıdır?
    20. Erdoğan kazanınca itirafçılar sıraya..
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor
    FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dışa bağımlılık bitiyor! Türkiye üretecek
    Dışa bağımlılık bitiyor! Türkiye üretecek
    Minik Leyla'nın dedesi konuştu!
    Minik Leyla'nın dedesi konuştu!