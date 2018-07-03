Güney Afrika'da öldü diye morga kaldırıldı! Yaşadığı ortaya çıktı

Güney Afrika'da öldüğü zannedilen bir kadının morgdayken hayatta olduğu anlaşıldı. İsmi açıklanmayan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Gauteng eyaletinde meydana gelen trafik kazasında yaşam belirtisi göstermeyen kadın görevliler tarafından Carletonville morguna kaldırıldı. Trafik kazasıgeçiren kadına müdahale eden ambulans ekibi, kadının öldüğünü açıklamıştı. Morg çalışanı kadını kontrol ettiği esnada nefes aldığını fark etti. Bunun üzerine kadın bir hastanede tedavi altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AİLESİ ŞOKA GİRDİ



BBC'ye konuşan ancak ismini vermek istemeyen bir aile üyesi, "Aile olarak, polis, ambulans görevlileri ve morg yetkilileri olmadan bu konu hakkında konuşmayacağız. Yanıtlara ihtiyacımız var" dedi. Ailenin şokta olduğunu sözlerine ekledi.

Ambulans şirketinin operasyon müdürü Gerrit Bradnick ise, "ihmâle dair bir kanıt yok" dedi. Bradnick, "Bu olayın nedeni, ambulans servisi çalışanlarımızın iyi eğitilmemesi değil" diye konuştu.

3 DOKTOR ÖLDÜ İLAN ETTİ



Ocak ayında İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesindeki bir hapishanede tutulan bir mahkûm, otopsiden saatler önce bilincini yeniden kazanmıştı. İspanyol basınına göre söz konusu kişi, üç doktor tarafından "ölü" ilan edilmişti. Güney Afrika'da da daha önce benzer olaylar yaşanmıştı. Yedi yıl önce, 50 yaşındaki bir kişi ülkenin doğusundaki bir morgda çığlıklarla kendine gelmişti. Bu kişinin 24 saati morgda geçirdiği anlaşılmıştı.