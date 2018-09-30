Güney Afrika'da inanılmaz olay! Uçak havada asılı kaldı

Sivil savunma ekibinden Rob Thomas, kazaya ilişkin, "Uçağın neden düşmediğini anlamadık, halat pervanenin altındaki civataya büyük şansla bağlanmıştı" ifadelerini kullandı.



Kurtarma sırasında sert bir rüzgarın çıktığını belirten Thomas, "Öncelikle kokpitin kapısını açtım. Pilot ve karısı bana yakındı ve her ikisi de emniyet kemerine sahipti. Sırtlarında fırlatma pozisyonunda yatıyorlardı" dedi.



Pilanseberg National Park Sözcüsü de "Pilot Peter ve eşi Mery yaralanmadan kurtarıldı. Çok korkmuşlardı. Artık güvendeler" değerlendirmesinde bulundu.



Mucize uçak kazası, Güney Afrika basınında geniş yankı buldu.

