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Güney Afrika'da iki kişiye "yamyamlık"tan müebbet hapis

13 Aralık 2018 Perşembe 15:37
Güney Afrika'da iki kişiye "yamyamlık"tan müebbet hapis

ANKARA (AA) - Güney Afrika'da "yamyamlık"la suçlanan iki kişiye müebbet hapis cezası verildi.

The Independent'ın haberine göre, KwaZulu-Natal eyaletinde görülen duruşmada mahkeme heyeti, bir kişiyi etlerini yemek için öldürmekle suçlanan 33 yaşındaki Nino Mbatha ve 32 yaşındaki Lungisani Magubane'ye müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

Yargıç Peter Olsen, yamyamlıkla suçlanan bu kişilerin "en iğrenç suçu" işlediklerini ifade etti.

Estcourt kasabasında işlenen cinayetin, şifacı olduğunu iddia eden Mbatha'nın, "insan eti yemekten sıkıldım" diyerek polise teslim olmasıyla ortaya çıktığı belirtildi.

Polis, Mbatha'nın gösterdiği evde bir kadın cesedinin parçalarını buldu.



Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 15:37
  1. Güney Afrika
  2. hapis cezası
  3. yamyamlık

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